Александр Усик: "Бой с Гассиевым будет великолепным. Я вас уверяю"

Украинец Александр Усик поделился мнением о финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева.

– Два парня, которые посвятили свою жизнь боксу, будут демонстрировать все свои навыки. Два парня будут радовать своих болельщиков, будет великолепный бой. Я вас уверяю, – приводит слова Усика sportbox.ru.

Напомним, что в полуфинале турнира Гассиев победил кубинца Юньера Дортикоса нокаутом на последних секундах заключительного раунда.