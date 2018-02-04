Александр Усик: "Бой с Гассиевым будет великолепным. Я вас уверяю"

Украинец Александр Усик поделился мнением о финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева.
– Два парня, которые посвятили свою жизнь боксу, будут демонстрировать все свои навыки. Два парня будут радовать своих болельщиков, будет великолепный бой. Я вас уверяю, – приводит слова Усика sportbox.ru.
Напомним, что в полуфинале турнира Гассиев победил кубинца Юньера Дортикоса нокаутом на последних секундах заключительного раунда.
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https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Boks/spbnews_NI822053_Aleksandr_Usik_Boj_s_Gassijevym_budet_velikolepnym_Ja_vas_uveraju?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=sportbox&utm_content=rss_categories
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