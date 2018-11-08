Александр Усик: "Белью очень опасный парень. Злющий! Посмотрите на его глаза"

Украинец Александр Усик в преддверии боя с британцем Тони Белью отметил, что ему очень нравится атмосфера в Англии. Поединок пройдет 10 ноября в Манчестере.

– Я очень вдохновлен, – заявил Усик. – Мне нравится атмосфера, которая царит в Англии, в Манчестере, – цитирует Усика allboxing.ru. – Когда-то я мог только мечтать о таком – побывать в Англии, просто побывать, а в субботу я буду здесь боксировать. Я доволен как маленький ребенок, который получил Киндер-сюрприз.

Белью очень опасный парень. Ростом и весом как я. Злющий! Посмотрите на его глаза.