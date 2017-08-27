Александр Шлеменко: "Макгрегор ужасно провел бой с Мейвезером"

Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко после боя между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором отметил, что ирландец должен был лучше представить MMA на ринге. Шлеменко подчеркнул, что тактика грязного боя не принесла Макгрегору успеха.



– Не могу сказать, что меня порадовал поединок, – сказал Шлеменко. – После трех раундов Макгрегор устал – и все, бой превратился в не пойми что. Я расстроился, как представитель ММА считаю, что Конор мог выступить лучше, представляя наш вид спорта на ринге. Так плохо быть готовым физически – не представляю, как такое вообще возможно. Зачем тогда было выходить? Первые три раунда, пока у него были силы, Макгрегор легко выиграл. Он хорошо двигался, Мейвезер не мог в него попасть. А потом он встал и превратился в ходячую грушу. У него же были все преимущества – в росте, в габаритах, в стиле. И так бездарно подраться... Считаю, Конор провел бой ужасно.



– А его оппонент?



– Сначала Мейвезер был немного растерян. Пока у Макгрегора были силы, у Флойда особо ничего не получалось. Он не мог подойти к сопернику. Но как только тот устал, все изменилось. Удары Мейвезера были более резкие, хлесткие, наносили больше ущерба. Но я все равно считаю, что остановка боя произошла немного рано. Я не видел там каких-то сумасшедших жестких попаданий. Только очень сильно уставшего человека, который от утомления даже не может нормально стоять. Вот это меня и расстроило. Мне показалось, что Конор просто вышел за чеком. И даже особо не старался. Впрочем, я предполагал, что примерно так и будет. Но мне казалось, что он хотя бы до конца боя продержится.



– Макгрегор местами боксировал не очень чисто, включал технику бойца ММА.



– И это у него хорошо получалось. Перестроиться ему было не очень сложно, он ведь и в ММА базовый ударник. Если бы взяли борца, тогда бы вообще было избиение в одну калитку. Он бы, наверное, в ноги начал проходить. А Макгрегор, кстати, выбрал очень хорошую тактику, но почему-то мало ей пользовался – когда Флойд поворачивался спиной, можно было хорошо его ударить сзади, а не вязаться в клинч. Пару раз у Конора это получалось. Удары по затылку – тоже часть замысла. Думаю, его команда выбрала тактику грязного боя. Но она не принесла успеха. (Антон БАБОШИН)

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция