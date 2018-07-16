Александр Поветкин: "У Джошуа четыре пояса. Я хочу взять их"

Обязательный претендент на титул WBA россиянин Александр Поветкин сказал, что долго бился, чтобы встретиться с сильнейшим соперником. Ранее сегодня, 16 июля, было объявлено, что 22 сентября он проведет бой с обладателем поясов по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO бритнцем Энтони Джошуа.

– Моей целью всегда было биться за титул чемпиона мира, – цитирует Sky Sports Поветкина. – Я боролся за то, чтобы встреиться с сильнейшим соперником. 22 сентября я получу свой шанс.

У Энтони Джошуа четыре пояса и я хочу получить их все. Рад, что наш бой наконец то состоится – встреча двух олимпийских чемпионов на ринге должна стать захватывающим зрелищем.

Напомним, на счету Джошуа 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и одно поражение.