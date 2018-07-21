11:34 | Бокс — Профессиональный

Александр Поветкин: "Не думаю над тем, сколько еще времени проведу на ринге"


Обязательный претендент на титул WBA россиянин Александр Поветкин сказал, что не думает над тем, сколько еще будет выступать на профессиональном уровне. На это неделе стало известно, что 38-летний боксер 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли" проведет бой с обладателем поясов по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа.

– Сколько времени отвожу себе на профессиональном ринге? Не думаю об этом, – цитирует "Р-Спорт" Поветкина. – Как только пропадает желание, нужно заканчивать. Но у меня этого желания еще очень много.

Напомним, в активе Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и одно поражение. На счету Джошуа 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/fights/20180721/1139578410.html

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