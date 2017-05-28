Агент Чудинова подтвердил: реванш с Гроувзом состоится

Промоутер российского боксера Федора Чудинова Умар Кремлев подчеркнул, что пункт о реванше прописан в контракте на бой между Чудиновым и британцем Джорджем Гроувзом, второй поединок между этими боксерами обязательно состоится.

Чудинов в ночь на воскресенье в Шеффилде техническим нокаутом в шестом раунде проиграл Гроувзу в бою за титул чемпиона WBA (Super) во втором среднем весе. До этого Чудинов выходил на ринг в феврале 2016 года.

– Не угадали с планом на бой, но по судейским запискам Федя выиграл три раунда, а шестой, конечно, проиграл, – приводит "Р-Спорт" слова Кремлева. – Это бокс. Но мы два-три боя проведем, а потом реванш обязательно будет. Реванш указан в контракте. Либо в конце года, либо в начале следующего проведем бой-реванш. Подготовится по-другому, и Федя его пройдет. Плюс простой без боев сказался. Со здоровьем у Федора все хорошо, проблем нет. Тренер остановил бой и правильно сделал. Лучше подготовимся к реваншу.