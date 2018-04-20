Адвокат Поветкина: "Рассчитываем на 5-10 миллионов долларов за репутационный ущерб"

В команде российского боксера Александра Поветкина рассчитывают взыскать 5-10 миллионов долларов с Деонтея Уайлдера за репутационный ущерб, нанесенный им россиянину в 2016 году после отмены поединка. Об этом "СЭ" рассказал Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal, представляющего интересы Поветкина.

"Американский суд полностью встал на нашу сторону, он признал, что Поветкин и Рябинский не нарушали контракт, это сделала команда Уайлдера. Они хотели оштрафовать нас за нарушение контракта и взыскать с нас убытки за отмену боя, но им в этом было отказано. Нам были присуждены 4,3 миллиона долларов - это денежные средства, замороженные на эскроу-счете после отмененного в мае 2016 года боя между Поветкиным и Уайлдером. Эти деньги были гонораром американца. Мы также имеем право подать иск о возмещении репутационного ущерба.

Будем ли мы его подавать? Я буду рекомендовать делать это. Минимум, на который мы можем рассчитывать - опровержение всего, что Уайлдер наговорил после отмены боя: он называл Поветкина обманщиком, говорил, что его кормят допингом. Помимо опровержения мы будем взыскивать 5-10 миллионов долларов компенсации. Первоначально мы просили вообще 30, но то был скорее тактический ход. Сейчас наши требования будут более расчетливыми и выверенными", - сказал Карпенко. (Михаил ПОТАПОВ)

Поветкин в судебном порядке может требовать от Уайлдера опровержения лжи или компенсации