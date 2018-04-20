Поветкин в судебном порядке может требовать от Уайлдера опровержения лжи или компенсации

Старший партнер адвокатского бюро Forward Legal, представляющего интересы российского боксера Александра Поветкина, Алексей Карпенко сказал, что его клиент может в судебном порядке требовать от чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера как минимум опровержения лживых заявлений, а как максимум – денежную компенсацию.

В ночь на 20 апреля стало известно, что Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка встал на сторону Поветкина, присудив российской стороне 4,3 миллиона долларов - средства, замороженные на эскроу-счете после отмененного в мае 2016 года боя между этими боксерами. Поединок был отменен после того, как за несколько дней до намеченной даты в крови россиянина обнаружили следы мельдония. Впоследствии он был оправдан.

- Суд указал, что у нас есть право продолжать преследование Уайлдера об иске о репутационном ущербе, поскольку Уайлдер и его команда очень много негативного и лживого наговорили в американских СМИ, - цитирует "Р-Спорт" Карпенко. - Решение суда мы сейчас изучаем. Но это уже отдельное дело. Я считаю, что основания есть и требовать как минимум опровержения, как максимум – денежной компенсации стоит.

Суд признал, что Александр Поветкин контракт не нарушил и отказал во всех требованиях стороне Уайлдера и удовлетворил наши требования, указав на наше право о возмещение репутационного ущерба.