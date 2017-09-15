Абель Санчес: "Я отпустил Головкина на роды жены, но он остался на тренировке"

Абель Санчес, тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF Геннадия Головкина отметил, что для боксера важнее поединок с Саулем Альваресом, чем рождение ребенка. На прошлой неделе казахстанец во второй раз стал отцом, его жена Алина родила дочь.

- Я разговаривал с ним в четверг и сказал, что беспокоюсь о том, что он пропустит рождение ребенка, - приводит BoxingSxene слова Санчеса. - Но Головкин ответил: "Тренер, ребенок все равно родится. Я свое дело сделал". В пятницу я отпустил его домой, когда жена собиралась в больницу. Но он сказал, что будет работать до конца тренировки. Мы провели в спортзале время до шести вечера, а ребенок родился в четыре. Для Головкина бой важнее.

Напомним, 16 сентября на арене в "Т-Мбоайл" в Лас-Вегасе состоится бой между Головкиным и Альваресом.