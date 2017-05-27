Абель Санчес: "Бой Головкин - Альварес воскресит бокс"

Тренер чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBC Геннадия Головкина Абель Санчес рад, что поединок его подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом пройдет 16 сентября. По его словам, этот поединок может положительно сказаться на этом виде спорта.

- Я рад, что они не стали тянуть, как это было с боем Пакиао - Мейуэзер. Они не ждали, не дав нам возможности заскучать, - приводит Boxing Scene слова Санчеса. - Этот бой пройдет в то время, когда он нужен. Данный поединок может воскресить бокс.

Напомним, что Альварес и Головкин сразятся за принадлежащие казахстанцу титулы WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе 16 сентября в Лас-Вегасе.