15 человек будут введены в Зал славы бокса в 2018 году

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сказал, что в 2018 году в Зал славы бокса в Москве будут введены 15 человек. Список будет обнародован 1 февраля.

- Первого февраля будут объявлены имена тех, кто первыми войдет в Зал славы бокса, - цитирует "Р-Спорт" Кремлева. - Это будут самые топовые люди, всего планируем ввести в Зал славы уже сейчас 15 человек. Это и многократные олимпийские чемпионы, и чемпионы мира, и звезды профессионального бокса.

По словам Крмелева, проект Зала славы бокса и центра бокса в российской столице, состоится в рамках Международного боксерского форума Сочи (1-4 февраля). Строительство центра может начаться в этом году.