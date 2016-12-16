03:59 | БОКС

Руслан Проводников: "Не сомневаюсь, что Поветкин окажется сильнее Стиверна"

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Россиянин Руслан Проводников выразил мнение, что его соотечественник Александр Поветкин окажется сильнее канадца Бермейна Стиверна в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBC. Поединок состоится 17 декабря в Екатеринбурге.

– Не люблю делать прогнозов, но думаю, что победа должна быть за Сашей, —подчеркнул Проводников. – Оба боксера – сильные, бьющие, с отличным ударом, великолепные нокаутеры, но уровень Поветкина все-таки выше. Стиверн – крепкий парень, который обязательно постарается навязать борьбу, будет пробовать вести бой по своему сценарию. Но я не сомневаюсь, что в итоге сильнее окажется наш боксер. Буду болеть и переживать за Сашу, удачи ему в предстоящем поединке!
 

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/651753

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