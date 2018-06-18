Российская сторона гарантирует, что во время боя Гассиева с украинцем Усиком провокаций не будет

21 июля в Москве состоится поединок между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заверил, что, несмотря на непростые отношения между двумя странами, опасаться нечего.

- Провокации? Даже намека на это не будет, - заверил Кремлев. - Мы проведем шоу круче, чем было в Сочи. Хотели провести поединок в "Лужниках" при 70 тысячах зрителей. Но из-за чемпионата мира по футболу это невозможно.



Надеюсь, в следующем году реализовать это получится. Например, в Питере. Считаю, что бокс у нас любят больше, чем футбол. Что касается предстоящего поединка, то он пройдет в "Олимпийском". (Владимир ИВАНОВ)