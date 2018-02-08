Мурат Гассиев: "Бой с Усиком будет отличным для всех"

Россиянин Мурат Гассиев отметил, что постарается сделать все возможное в бою в финале Всемирной суперсерии бокса с украинцем Александром Усиком. Спортсмен также добавил, что поединок будет отличным для всех.

– Не буду заглядывать в будущее, но уверен, что этот бой будет отличным для всех, я, по крайней мере, постараюсь сделать все, что могу, – цитирует ТАСС Гассиева. – А будет ли тяжело или легко, это уже после боя скажу.

Я наблюдал за поединками Усика, когда тот выступал в любительском боксе и считаю его сильным спортсменом. Это один из сильнейших спортсменов в моей весовой категории.

Напомним, что финал Всемирной суперсерии бокса запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии.