МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх 2020 года в Токио, информирует пресс-служба организации. Такое решение принято исполкомом МОК.

Оно основано на расследовании в отношении Международной ассоциации бокса (AIBA). Как отмечается, у МОК вызывает вопросы деятельность AIBA в области финансов, управления и этики.

Кроме того, МОК приостановил финансирование AIBA, продажу билетов, а также утверждение тестовых мероприятий и доработку графика соревнований. AIBAпри этом запрещено использовать олимпийские объекты и символы для рекламных материалов.