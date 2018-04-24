Головкин - об Альваресе: "Я больше не думаю о нем"

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что на данный момент не думает о матче-реванше с Саулем Альваресом. Их бой должен был состояться 5 мая, но мексиканца отстранили от соревнований на шесть месяцев из-за употребления допинга.

Дисквалификация Альвареса истекает в августе этого года. Как сообщалось ранее, Головкин и Альварес могут провести поединок в сентябре.

– Канело? На данный момент с ним покончено. Хочу ли я с ним реванша в сентябре? Посмотрим, это уже совсем другое дело, – цитирует Boxingscene Головкина. – Бизнес в боксе – это сумасшествие. Я бы подрался еще раз с Канело, но спросите, хочет ли он. Я больше не думаю о нем.

Напомним, вместо Альвареса 5 мая Головкин проведет бой с Ванесом Мартиросяном.