12:22 | БОКС

AIBA реформирует систему судейства

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Международная ассоциация бокса (AIBA) реформирует систему судейства после претензий во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил президент AIBA Чинг-Куо Ву. 

Ранее AIBA провела экстренное заседание исполкома по итогам Игр в Рио, где многие национальные федерации предъявляли претензии к работе судей во время турнира. В нескольких случаях рефери обвинялись в ангажированности.

- В рамках новой "дорожной карты" AIBA одной из основных задач будет реформирование системы судейства соревнований. В частности, будет оптимизирована работа судей во время поединков, а также будет реформирована процедура их назначения, - цитирует ТАСС Чинг-Куо Ву.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3578983

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