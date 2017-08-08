Суд Швейцарии отказался в срочном порядке отстранять главу AIBA

Федеральный суд Швейцарии отказался в срочном порядке временно отстранять президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву, а также руководящий состав организации по требованию членов исполкома организации, информирует пресс-служба AIBA. Однако повторное заседание по данному делу пройдет 17 августа.

Ранее 13 членов исполкома выразили вотум недоверия 70-летнему президенту. Причиной стали серьезные финансовые проблемы организации, наличие которых сам Ву не подтверждает. Главе AIBA предложили добровольно уйти в отставку, однако он отказался.

Если повторное судебное заседание будет таким же, то судьбу Ву должен решить внеочередной конгресс организации, который пройдет в течение трех ближайших месяцев.