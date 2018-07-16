Новые выборы главы Федерации бобслея и скелетона России могут пройти в августе

Кандидат в президенты Федерации бобслея и скелетона России Олег Соколов, заявивший о своем снятии с выборов, заявил, что новая конференция может пройти в конце августа.

- Если нарушения не будут устранены и выборы состоятся, то участники, чьи права были ущемлены, пойдут в суд и будут там отстаивать свои права, - сказал Соколов. - Процесс может затянуться надолго. И все это грозит дисквалификацией нашей федерации со стороны международных органов из-за этих нарушений. Если же все недочеты будут устранены, то до конца августа должна пройти новая отчетно-выборная пресс-конференция. (Дмитрий ГИРИН)