Завтра Фуркад и Шипулин встретятся тет-а-тет

Президент Федерации лыжного спорта Франции Мишель Вьон отметил, что француз Мартен Фуркад и россиянин Антон Шипулин должны пожать друг другу руки и закончить все распри. По его словам, завтра спортсмены встретятся во время тренировки и по-дружески уладят разногласия. Вьон ранее извинился перед Союзом биатлонистов России (СБР) за нападки Фуркада в адрес россиянина Александра Логинова.

- Мы попросим Мартена завтра встретиться с Шипулиным на тренировке, чтобы они пожали друг другу руки, как мужчины. Нет причин не делать этого, - цитирует ТАСС Вьона. - Я говорил с тренером российской команды Рикко Гроссом, которого уже давно знаю. Мы признали, что нужно остудить ситуацию.

Мартен совершил ошибку, написав это сообщение про Логинова, поскольку он не судья, чтобы давать такую оценку.

Напомним, что во время смешанной эстафеты на чемпионате мира француз "подрезал" Логинова, а затем попытался покинуть церемонию награждения, когда российская команда, занявшая третье место, получала поздравления. ​Добавим, что Фуркад извинился за инцидент с Логиновым, отметив, что сделал это случайно. Во время награждения россияне первыми не пожали руку Фуркаду.