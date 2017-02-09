Завтра Фуркад и Шипулин встретятся тет-а-тет

Президент Федерации лыжного спорта Франции Мишель Вьон отметил, что француз Мартен Фуркад и россиянин Антон Шипулин должны пожать друг другу руки и закончить все распри. По его словам, завтра спортсмены встретятся во время тренировки и по-дружески уладят разногласия. Вьон ранее извинился перед Союзом биатлонистов России (СБР) за нападки Фуркада в адрес россиянина Александра Логинова.
- Мы попросим Мартена завтра встретиться с Шипулиным на тренировке, чтобы они пожали друг другу руки, как мужчины. Нет причин не делать этого, - цитирует ТАСС Вьона. - Я говорил с тренером российской команды Рикко Гроссом, которого уже давно знаю. Мы признали, что нужно остудить ситуацию.
Мартен совершил ошибку, написав это сообщение про Логинова, поскольку он не судья, чтобы давать такую оценку.
Напомним, что во время смешанной эстафеты на чемпионате мира француз "подрезал" Логинова, а затем попытался покинуть церемонию награждения, когда российская команда, занявшая третье место, получала поздравления. Добавим, что Фуркад извинился за инцидент с Логиновым, отметив, что сделал это случайно. Во время награждения россияне первыми не пожали руку Фуркаду.
EVIL915
В ТАБЛО Мартену - вот и мир... Биатлонишка....
23:11 9 февраля
darwin
https://www.youtube.com/watch?v=uNgTEHVYkvI он специально выследил Логинова и почему то траеторию поменял обычно после передачи идут прямо вперед а тут такое
21:44 9 февраля
grad45
Мдаааа... Сегодня увидела истинное лицо Фуркада... Не человек, а позорище...
21:24 9 февраля
shu111
Пусть подойдет к Логинову и извинится. В чем проблема?
21:22 9 февраля
rusfed 2.0
Rostovchanin, то была ирония, а с твоим комментом согласен
21:15 9 февраля
джей
Вот это правильное решение ! Нужно сделать прямую трансляцию этой встречи. Думаю, что она побьет все рейтинги !!!
21:09 9 февраля
Rostovchanin
rusfed 2.0 ___ Бессеберг тупой, как сибирский валенок. Он уже засиделся на своем месте. Биатлон явно самый зрелищный зимний вид спорта, заслуги Бессеберга в его популярности ноль. А что касается околоспортивного шоу: 90% его делает Фуркад.
21:06 9 февраля
rusfed 2.0
Телеаудитория этого чемпионата побьет все рекорды, и Бессберга скоро признАют самым талантливым менеджером
21:02 9 февраля
Святой92
Сам начал,нефиг ему руки жать
20:58 9 февраля
Andre_Saratov
На шпагах, пистолетах?)
20:55 9 февраля