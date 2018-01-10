Юрий Шопин: "Фуркад - лидер нынешнего сезона. А Бьорндален – это на века"

Российский биатлонист Юрий Шопин, в этом сезоне дебютировавший на Кубке мира, рад возможности выступать рядом с сильнейшими атлетами планеты. Сегодня, 10 января, 25-летний спортсмен занял 96-е место в индивидуальной гонке на этапе соревнований в Рупольдинге.

- Изначально всегда хотелось быть быстрее, выше, - цитирует "Р-Спорт" Шопина. - Сначала товарищей по секции надо было обогнать, потом – сильнейших ребят в регионе, затем сильнейших сверстников в России. Теперь есть возможность посмотреть на самых сильных атлетов в мире, поучиться у них, обыграть их.

- Всех?

- Обогнать хотелось бы, конечно, всех. Кого-то отдельного я не выделяю.

- В свое время все биатлонисты подряд выделяли Оле Эйнара Бьорндалена, говорили о том, что мечтают хотя бы оказаться рядом с ним на лыжне, не говоря уже о том, чтобы обыграть.

- Так Бьорндалена можно выделять и вчера, и сегодня, и завтра. Он все в этой жизни, в этом спорте прошел, все умеет, все может, всего достиг и продолжает показывать высокие результаты. Думаю, его роль и значимость в биатлоне трудно оценить на 100 процентов. То есть да, у нас есть лидер, это Мартен Фуркад, но он лидер нынешнего сезона. А Бьорндален – это на века.

- А вы способны понять норвежца? Понять, зачем он продолжает бегать, в чем находит удовольствие?

- Видимо, Оле Эйнар просто не представляет свою жизнь в чем-то другом. Ему нравится тренироваться, соревноваться, у него это хорошо получается. Так что его вполне можно понять, хотя мне это сделать сложно: во-первых, мы из разных поколений; во-вторых, из разных стран, это тоже очень важно.