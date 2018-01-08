Юлия Джима: "Такие комментарии мне читать противно!"

Украинка Юлия Джима ответила критикам, которые ругали сборную Украины после эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. Украинки заняли пятое место, за что подверглись критике.

– Такое читать мне, как спортсмену, противно! – написала в комментариях в Фейсбуке Федерации биатлона Украины Джима. – Следите за собой, пожалуйста, и делайте свою работу каждый день на отлично с плюсом. А мы свою делаем всегда на максимум.

И знаете, что стыдно?! Это когда мужчины (сильный пол) место в общественном транспорте женщине уступить не могут, сумку помочь донести не могут, двери подержать (их нужно перед носом закрыть) не могут. У меня такое много раз было. А тут, значит, рассказывать кому как бегать и какой этап, и какие гонки, каждый может! Вот это стыдно, стыдно девушек обижать, а не наши результаты.