Юлия Джима: "Такие комментарии мне читать противно!"

Украинка Юлия Джима ответила критикам, которые ругали сборную Украины после эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. Украинки заняли пятое место, за что подверглись критике.
– Такое читать мне, как спортсмену, противно! – написала в комментариях в Фейсбуке Федерации биатлона Украины Джима. – Следите за собой, пожалуйста, и делайте свою работу каждый день на отлично с плюсом. А мы свою делаем всегда на максимум.
И знаете, что стыдно?! Это когда мужчины (сильный пол) место в общественном транспорте женщине уступить не могут, сумку помочь донести не могут, двери подержать (их нужно перед носом закрыть) не могут. У меня такое много раз было. А тут, значит, рассказывать кому как бегать и какой этап, и какие гонки, каждый может! Вот это стыдно, стыдно девушек обижать, а не наши результаты.
rusfed 2.0
Абсолютно она права. Если кто-то считает, что спортсмены обязаны (ха, для него!) стать первыми в мире, пусть сначала станет лучшим в мире сам. Охранники парковок и прочие кашеварки задолбали
18:47 8 января
alex160554
Согласен с Юлией. Выросло поколение моральных уродов, способных только языком молоть.
17:47 8 января
За Россию без допинга!
Rutina, а что, нужно писать только о российских спортсменах? Сюрприз, в мире две сотни стран. А уж интервью не последнего представителя биатлонной державы
17:23 8 января
Rutina
Нам своих проблем хватает,на кой ляд нам проблемы Украины?СЭ больше писать не о чем?
17:11 8 января
Serenky25
Вот за все то, что она перечислила можно в тюрьму угодить. За сексизм и домогательства!
15:41 8 января