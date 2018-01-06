Волков, Логинов, Бабиков и Шипулин – в составе сборной России на эстафету в Оберхофе

Стал известен состав мужской сборной России на эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. Как сообщает пресс-служба СБР, в гонке выступят Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Эстафета пройдет завтра, 7 января, и начнется в 16.30 по московскому времени.

Напомним, в эстафетной гонке в Хохфильцене россияне заняли 8-е место.