Волков, Логинов, Бабиков и Шипулин – в составе сборной России на эстафету в Оберхофе

Стал известен состав мужской сборной России на эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. Как сообщает пресс-служба СБР, в гонке выступят Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
Эстафета пройдет завтра, 7 января, и начнется в 16.30 по московскому времени.
Напомним, в эстафетной гонке в Хохфильцене россияне заняли 8-е место.
В мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе выступят: Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Начало гонки - в 16:30 (мск) 7 января. pic.twitter.com/Dg2ndvUGRr– Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 6 января 2018 г.
Доктор со стажем
Непонятна уверенность про поездку Логинова на ОИ. Его замотают доппроверками и итог будет вполне предсказуем. Так что зря в эстафете на него рассчитывают.
00:26
Rutina
Логинов едет на олимпиаду.Это уже точно известно.Откуда?Скажем так,из информированных источников при МОК.А вот Старых нет.И Логинов единственный наш биатлонист,за которого я буду болеть на олимпиаде.
23:37 6 января
Rutina
Пипец у нас будет на 3-м этапе!Это зачем Слепцову-2 впендюрили в эстафету?Чтобы шесть кругов штрафа заиметь и потом в очередной раз разводить руками?Где Елисеев,идиоты ТШ?
23:24 6 января
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
максималист,,,,, ТЫ прикалываешься или реально ТУПИШЬ??? Состав--то давно известен. И ТАМ -- полная АП--ОЖ....
22:13 6 января
maksimalist
Кто знает, что с женским составом на эстафету?
22:03 6 января
maksimalist
Тихоход Волков, Логинов на ОИ под вопросом, Бабиков под нагрузками, Шипулин не в форме. Все как в тумане...
22:02 6 января
Урфин_Я
Алексей Д., я Вас переубеждать намерений особо не имею, пусть каждый остается при своём мнении. Жаль проверить мы не сможем оба варианта - увидим только Бабикова...
21:39 6 января
Алексей Д.
Урфин_Я---То есть стрельба здесь и сейчас является показателем готовности? Вы же прекрасно понимаете, что Бабиков изначально практически железобетонный участник эстафеты, так зачем выдумывать велосипед и за месяц до игр делать выбор в пользу плюс-минус также готового спортсмена, который а) завалил прошлую эстафету (а как там Бабиков?), б) не имеет такого опыта как Бабиков в эстафетах, в) хуже в целом по сезону. Вот если Цветков (ещё более железобетонный участник эстафеты) умирает сейчас, так тут вопросов нет. Но уж Елисеев то умирает ничуть не меньше Бабикова. Так зачем этот велосипед? И зачем эти чисто формальные критерии (тут привет норвежцам и Бьентегарду лично)?
21:16 6 января
Урфин_Я
Алексей Д. Ну, как вы говорите, по предыдущим гонкам этого этапа, точно уж не хуже. А если учесть, что после сегодняшней стрельбы, в шестом десятке вряд ли Бабиков сильно упирался, так может быть он даже и лучше Елисеева ходом сейчас)) ___ Протоколы гляньте... впрочем, я так понимаю уже... скорости +/-, стрельба на поверхности, места итоговые тоже... а "может быть"... и Цветков не упирался "может быть" и полетел бы с нулями завтра накручивая всех! Всё может быть, но в некоторых случаях, я предпочитаю опираться на очевидные факты - Елисеев на этом этапе готов лучше Бабикова. Поэтому не понимаю его отсутствие в эстафете...
21:02 6 января
pahom-17
какие юристы?!...о чем вы !?..тут чистейшая политика в самом гнусном виде...сказано чмырить Россию и будут...все заплачено и принято..что касаемо других? то никто не будет объяснять почему и отчего..этого взяли , а этого не берут...
21:00 6 января
Valdis_75
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср: Это что за поток пьяного сознания? Ужас какой. Иди хохольчег, поскачи, протрезвей.
20:52 6 января
Алексей Д.
Урфин_Я----Ну, как вы говорите, по предыдущим гонкам этого этапа, точно уж не хуже. А если учесть, что после сегодняшней стрельбы, в шестом десятке вряд ли Бабиков сильно упирался, так может быть он даже и лучше Елисеева ходом сейчас))
20:51 6 января
Valdis_75
rusfed 2.0: И? Вы это к чему ляпнули? Норгам как теперь, в горестном плаче рыдать и не включать в эстафету Сондбю или в будущем Йохауг? А американцы почему осмелились включить Гэтлина в эстафету? А голландская конькобежка, а также другой голландский конькобежец, которые запросто выступали на ЧМ и сейчас спокойно будут выступать на ОИ? Голландцам как, сильно стоит переживать за свою репутацию? А американцам после эпопеи с Мериан Джонс или Армстронгом? А может вся Ямайка рыдает по поводу допинга в своей сборной? Но нет, того же Болта как-то не сильно репутация взволновала от того, что он бежал с ДВАЖДЫ допингистом на соседней дорожке (вспомним его слова про российских спортсменов). Успокойтесь уже. Без вас разберутся кому и где бежать.
20:51 6 января
кузя23
Алексей Д._ Вот,в отличии от Валдиса 75 Вы чуть глубже вникли в тему допуска к ОИ. А Валдис пока никак не вникнет)
20:46 6 января
Урфин_Я
Алексей Д. А, в этом смысле? Молодец, что лучше отстрелял? ___ А чего бы нет - это биатлон, тут и постреливать и желательно по мишеням нужно! Или ходом Бабиков лучше Елисеева? И ногами компенсирует стрельбу? А про Шипулина сейчас чего загадывать... наступит если сей печальный момент, тогда и обсудим.
20:45 6 января
rusfed 2.0
Если бы нашу сборную волновала ее репутация, вход в эстафетную команду Логинову был бы заказан пожизненно. Индивидуально пусть бегает - формально имеет право
20:44 6 января
кузя23
Valdis_75 кузя23: А зря. Читать вообще полезно. Думаю, что в составе СБР есть свои адвокаты (тем более, что я не адвокат по профессии). Еще раз. Вся эта бодяга решается на раз и два. Но при одном простом и не затейливом моменте. Для этого необходимо ЖЕЛАНИЕ. А руководство СБР, как ни странно, открытым текстом заявляло о желании отстоять Логинова и Старых. Более того, Бессерберг (глава СБР) высказался четко и однозначно за то, чтобы они участвовали на ОИ. После этого тот же Фуркад заткнулся и молчит в тряпочку. 20:39_Это всё замечательно. Ну так действуйте по пунктам. Я не спортивный юрист. Может у Вас получится.
20:43 6 января
Алексей Д.
Valdis_75-----Послушайте, Гэтлин, Сундбю, это все прекрасно, конечно, и я даже с вами согласен. Только к данной ситуации это не имеет никакого отношения! Наш НОК отстранён. Решения по допуску наших спортсменов будет решат непосредственно МОК. По поводу того, что на что-то там МОК не решится, так вы опять не в теме. Они уже на все решились. Больше того, именно ситуации с нашими "Логиновыми" они уже предусмотрели. Бах там же после исполкома подробно рассказал, что ситуации как "с госпожой Ефимовой" в Рио они не допустят. Поэтому они изменили критерии отбора нащих на игры в сравнении с Рио. Мок сам вправе решать кого приглашать на свои игры, а кого нет. И никакие Сундбю нам тут не помощники.
20:40 6 января
Valdis_75
кузя23: А зря. Читать вообще полезно. Думаю, что в составе СБР есть свои адвокаты (тем более, что я не адвокат по профессии). Еще раз. Вся эта бодяга решается на раз и два. Но при одном простом и не затейливом моменте. Для этого необходимо ЖЕЛАНИЕ. А руководство СБР, как ни странно, открытым текстом заявляло о желании отстоять Логинова и Старых. Более того, Бессерберг (глава СБР) высказался четко и однозначно за то, чтобы они участвовали на ОИ. После этого тот же Фуркад заткнулся и молчит в тряпочку.
20:39 6 января
кузя23
Valdis_75_Не надо мне приводить какие-то пункты. Приведи их сразу МОК,если Вы такой грамотный юрист. Я буду только за.
20:31 6 января
Алексей Д.
Урфин_Я-----А, в этом смысле? Молодец, что лучше отстрелял? По такой логике у нас и Шипулин может переживать за своё место в эстафете. А то вдруг затсрелится на каком-нибудь из следующих этапах, а Матвей (например он) опять сдуру все попадёт и на 2 секунды обойдёт на финише Антона. Придётся Антоше на банке сидеть
20:31 6 января
Valdis_75
кузя23: Еще раз прочитайте мой пост. Внимательно. Там 2 пункта, которые ЛЕГКО опровергаются юристом 3-го курса юридического факультета. Это если было бы желание отстоять спортсменов. Если МОК реально пойдет на такое, то рано или поздно сам же наступит на свои же грабли. Так что там на счет Сондбю то? Он так то после дисквы. Хотя после того, что ДВАЖДЫ пойманный на допинге Гэтлинг спокойно выступает на ОИ в Рио, я уже ничему не удивляюсь.
20:28 6 января
Алексей Д.
Урфин_Я----
20:26 6 января
Алексей Д.
кузя23---Бгг. А вот мне не лень ещё раз написать, что по существу вам ответить абсолютно нечего. Вот вообще, от слова совсем, так сказать. Хотя, может быть и правда написать фамилию четвёртого участника эстафеты, это очень тяжёлый труд. Да тут ещё и праздники как назло.
20:24 6 января
Урфин_Я
Алексей Д. - Урфин_Я-----Стесняюсь спросить, а чем Елисеев лучше Бабикова сейчас? Разве что имя у него покрасивше, да и то на любителя 19:14 ____ Ну очевидно тем, что выступил лучше Бабикова в предыдущих двух гонках этапа... вроде предельно очевидно всё!?
20:23 6 января
кузя23
Valdis_75 По Логинову. Извините, но кто сказал, что его не будет на ОИ?_ Лично Вам. По Логинову сказал лично МОК.Что на ОИ не допускаются спортсмены замешанные в допинговых делах. Даже уже отбывшие срок.Возможно комиссия МОК кого-то из отбывших допустит. Но это явно будет не Логинов, так как против Логинова Фуркад.
20:21 6 января
Valdis_75
Алексей Д.: На исполкоме МОК было решение по тем, кто замешан был в скандалах в Сочи. Логинова в этом списке нет по вполне понятным причинам. Дело Логинова и Старых - это отдельная песня. Грамотные адвокаты это дело решают на раз и два. 1. МОК НЕ ИМЕЕТ права накладывать двойное наказание на спортсмена (смотрите дело Юрьевой и другого, уже не помню фамилию, спортсмена). 2. Если их всё же не допускают, то адвокаты в ПРАВЕ задать вопрос по Сондбю, а также голландским конькобежцам. И вот тут уже докладом макларена не отделаешься. Поэтому я не думаю, что МОК из-за двух наших спортсменов рискнет уже настолько углублять конфликт и ситуацию. Особенно на фоне последних решений CAS отнюдь не в пользу МОК. Думаю, что наши тренеры знают нечто больше. Но вот если действительно вся эта бодяга затеивается только ради прикрытия своих мягких частей тела, то это уже даже не дно. Тут с тоской понимаешь, что от нашего биатлона остались рожки да ножки.
20:21 6 января
кузя23
Алексей Д. кузя23----По существу вопроса! Я понимаю, что страна советов штука сильная. Хоть уже давным-давно не существует, но в головах засела надолго)) Все знают, как не надо делать, а вот как делать надо...так тут сразу начинается заштампованная демагогия. То что Логинова быть не должны мы уже все поняли, кто, КТО должен бежать завтра вместо него?! И ещё вопрос, а для кого шампанское в случае победы? Что будет, если завтра будем 10? А если первые? В чем разница? Неужто тренеров снимут послезавтра в случае провала? На кой лях им кому-то что-то доказывать, если все равно все решится на играх?! 20:01_Если честно,то мне лень ещё раз расписывать вам все то,что изложили уже ниже.
20:17 6 января
Алексей Д.
Valdis_75----Вы, наверное, пропустили, но в декабре был исполком МОК, там были кое-какие решения приняты. Так что, как раз формально у Логинова вообще нет никаких шансов. И даже положительное решение КАС не должно помочь. Но впрочем, надежда умирает последней))
20:14 6 января
slovogospoda
pahom-17 siovogospoda................эхэхэ....как любит говорит Сатановский...у норгов состав сильней..они и возьмут золото..так думаю..наши ходом уступают сильно...как не печально, но все это началось после допинг скандалов...никаких параллелей..но вот как свадьбы пошли...так и все заглохло../....нет ну эстафета это не совсем чтобы на скорость..Здесь и всегда было это скорее соревнование на психологическую устойчивость..и у норгов в этой части далеко не самый лучший состав..В отличии от того-же Волкова.
20:09 6 января