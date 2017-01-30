Владимир Брынзак: "Гимн России должен был быть на медальной церемонии, его просто включили раньше времени"

Руководитель Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал ситуацию с эпизодом на чемпионате Европы в Польше, когда спортсмены начали сходить с пьедестала под гимн России.

– Я не был на этом награждении, знаю про эту историю, как и вы, из интернета, – сказал Брынзак. – Думаю, что это просто гимн включили на цветочной церемонии, а должны были на медальной. Его не должно было быть, включили раньше времени. Спортсмены к ситуации отнеслись спокойно, как обычно. (Елена СОБОЛЬ)

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