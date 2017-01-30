Алексей Волков: "Ситуация с российским гимном - банальная техническая ошибка"

Российский биатлонист Алексей Волков пояснил, что инцидент с гимном России на чемпионате Европы в Польше оказался ошибкой организаторов. Ранее в интернете появилось видео, как во время цветочной церемонии российские и украинские биатлонисты покидают пьедестал во время звучания гимна. По словам Волкова, гимн вообще не должны были включать. Сборная России, в составе которой помимо Волкова были Ирина Старых, Светлана Слепцова и Алексей Логинов, завоевала золото, серебро досталось Норвегии, а бронза – Украине.

– Произошла банальная техническая ошибка людей, отвечавших за звук на награждении, – цитирует life.ru Волкова. – На видео показана цветочная церемония, во время которой гимны не исполняют. Польские организаторы по ошибке запустили музыку, но, довольно быстро осознав свой просчет, отключили звук. Мы же по привычке, как на всех других подобных церемониях, сошли с пьедестала, зная, что гимн услышим потом, после вручения медалей. Так и произошло. Через несколько минут гимн России прозвучал.

– Но со стороны это выглядело не очень красиво – звучит гимн России, а вы сходите с пьедестала...

– Так всем командам дали отмашку: сходим с пьедестала и идем переодеваться. Но, повторюсь, мы же знали, что гимн должен играться потом, поэтому, когда его включили на цветочной церемонии, тоже восприняли это как техническую ошибку.