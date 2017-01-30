Алексей Волков: "Ситуация с российским гимном - банальная техническая ошибка"

Российский биатлонист Алексей Волков пояснил, что инцидент с гимном России на чемпионате Европы в Польше оказался ошибкой организаторов. Ранее в интернете появилось видео, как во время цветочной церемонии российские и украинские биатлонисты покидают пьедестал во время звучания гимна. По словам Волкова, гимн вообще не должны были включать. Сборная России, в составе которой помимо Волкова были Ирина Старых, Светлана Слепцова и Алексей Логинов, завоевала золото, серебро досталось Норвегии, а бронза – Украине.
– Произошла банальная техническая ошибка людей, отвечавших за звук на награждении, – цитирует life.ru Волкова. – На видео показана цветочная церемония, во время которой гимны не исполняют. Польские организаторы по ошибке запустили музыку, но, довольно быстро осознав свой просчет, отключили звук. Мы же по привычке, как на всех других подобных церемониях, сошли с пьедестала, зная, что гимн услышим потом, после вручения медалей. Так и произошло. Через несколько минут гимн России прозвучал.
– Но со стороны это выглядело не очень красиво – звучит гимн России, а вы сходите с пьедестала...
– Так всем командам дали отмашку: сходим с пьедестала и идем переодеваться. Но, повторюсь, мы же знали, что гимн должен играться потом, поэтому, когда его включили на цветочной церемонии, тоже восприняли это как техническую ошибку.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/966421/skandal_s_ghimnom_rf_okazalsia_fieikom_ukrainskikh_smi_i_provokatsiiei_poliakov
sergey.v1968
Да у него людей нет - только лысые, ушастые. И заметьте - вообще нет адекватов, то мимо свистят, то произносят фамилии неверно, то не встают во время американского гимна (что неправильно, конечно же, но сути не меняет - человеку не нравится в окружающих абсолютно всё). Ему бы задуматься, что возраст таков, что как бы уже и не надо бы бурчать - а он всё бурчит и бурчит
18:40
streletc1783
Спасибо за ответ,но всё таки кто эти лысые?Игроки,зрители - тут же ответственность разная.Раз был инцидент то должны разобраться.Специальная акция или просто в лом.Вообще -то на прошедшей олимпиаде и не вставали при нашем гимне и уходили во время него и рукопожатия не было.Так что ничего нового что на это всё реагируют именно лысые в этом нет.Так нацистские организации и образовываются.
18:12
igorvasilevich
Ну под этот гимн можно вообще не вставать. Как это плевок в сторону тех, кто родился и давал клятву под гимн СССР. Есть одна страна СССР и гимн должен быть полностью СССР, а не подделка.
17:57
Don Miguel
streletc1783 Ну, лысые могли и не вставать, дьявол им судья. Но американские спортсмены в ответ могли и сесть. Во время российского. Прямо на площадке, как и лысые. Демонстративно! Тоже как и лысые. Вот и все!
17:41
streletc1783
RW.irk ты ретронслятором работаешь?Вопрос не к тебе, и не о том.
17:29
Буква Ё
Thomas_Boy, потому и приходится сейчас перед Трампом выслуживаться, чтоб не потребовали:(
15:16
Thomas_Boy
Буква Ё _____________ Прекращение финансирования - это нормально, это сейчас модно. Но могут ведь потребовать вернуть то, что заплатили. У меня после Вьетнама даже орден отобрали. А ведь изначально считали Героем...
15:02
Буква Ё
Thomas_Boy, да, я так и дела. Ведь теперь я могу делать это открыто, когда страны подружились, и госдеп перестал финансировать мои русофобские комментарии.
14:52
Thomas_Boy
Буква Ё ___________ Вот не верю я в твою искренность. Хочу поверить, но... Не верю. Встаешь-то ты наверняка под гимн США. Но ложишься точно под российский.
14:43
RW.irk
streletc1783 Don Miguel Что -то я не понял.Какие лысые на игре в Калининграде и почему при американском гимне они должны вставать? ------------------ Как бы при исполнении гимна приличный человек подымает свою за... точку пятую. Так вот принято в обществе)) Да, и при этом неважно твой гимн или не твой...
14:36
Буква Ё
Thomas_Boy, так держать! Я сейчас тоже под гимн США встаю, но уже от чистого сердца, потому что Владимир Владимирович сказал, что мы друзья. Раньше я под него тоже вставал, но потому что мне Обама деньги платил:(
14:32
streletc1783
Don Miguel Что -то я не понял.Какие лысые на игре в Калининграде и почему при американском гимне они должны вставать?
14:22
Thomas_Boy
RW.irk ___________ Команды как таковой не было. Был намек: "Побольше инициативы на местах". Вот я и проявил инициативу. Подпеваю именно с места, причем со своего, чужого мне не надо. Да и с командами у нас туго. В гандболе женском хорошая команда. И "Спартак". Остальные - вообще не команды.
14:20
Тот самый Зануда
При Иосифе Виссарионовиче за подобную привычку в лучшем случае поехали бы косить вековые кедры..
14:18
RW.irk
Thomas_Boy-----Разве была команда подпевать? Опережаешь события. Ты на чьё это место метишь, а?...
14:16
Thomas_Boy
По поводу гимнов. Раньше во время исполнения пиндосовского гимна я грыз семечки и плевался шелухой в знак презрения. После того, как Владимир Владимирович сказал, что россияне хорошо относятся к американцам, я выучил слова американского гимна и во время его исполнения даже подпеваю.
14:10
Don Miguel
С гимнами часть происходят нестыковки, я сам должен был несколько раз флаг поднимать, а гимн где-то пропадал. Но возмутило больше, что, когда играли гимн США у нас в Калининграде, на волейболе, несколько "крутых", лысые и без извилин, остались сидеть. Когда я им пытался сделать замечание, услышал, "сиди, дед, иначе щас уроем". Красиво? По мне - мерзостно, американцы ведь в ответ на такое хамство могли вообще сесть на площадке во время исполнения гимна России. Их бы, конечно, за это наказали, а как иначе бороться с моральными уродами?
14:02
Thomas_Boy
Крым наш! ________ ЗлобныйЖиртрест, а таких как ты в солнечный Магадан. Жизнь станет лучше, а воздух чище _________ Где лучше и чище, в Магадане?
14:02
WAF
Не спорьте господа спортсмены с журналистами.Если бы вы остановились была бы новость как КРАСИВО вы поступили.Им пофиг на вас.Главное медийное пространство заполнить шлаком.
13:53
Буква Ё
Крым наш!, Трамп наш! Слава России!
13:52
Крым наш!
ЗлобныйЖиртрест, а таких как ты в солнечный Магадан. Жизнь станет лучше, а воздух чище.
13:50
ЗлобныйЖиртрест
Ага.. у кого-то в мобильнике заиграл гимн - встал навытяжку.. Эдак соперники будут в своих целях использовать во время забега (врубил подельник на трибуне музон - наш встал и пока прослушал - уже все отстрелялись)
13:38
Veg Sneggi
Ошибка - не ошибка, играет гимн - действуйте по факту.
13:36