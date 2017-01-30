Российские и украинские биатлонисты не дослушали гимн России на чемпионате Европы

Биатлонисты России, Норвегии и Украины не дослушали гимн РФ во время цветочной церемонии по итогам воскресной смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Польше из-за организационной накладки.

После цветочной церемонии организаторы включили гимн победившей в гонке России. Тем временем завоевавшие бронзу спортсмены Украины стали сходить с пьедестала, за ними потянулись россияне и норвежцы. Как только биатлонисты сделали несколько шагов, гимн выключили.

Причиной инцидента стали ошибка организаторов и недопонимание: во время предыдущих цветочных церемоний гимны победителей не звучали, и спортсмены ограничивались совместными снимками. Отметим, что на награждении медалями никаких инцидентов уже не было.