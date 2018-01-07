Владимир Барнашов: "Так и не понял объяснения тренеров, почему произошел провал в спринте в Оберхофе"

Председатель тренерского совета СБР Владимир Барнашов сказал, что не получил внятного объяснения причин провала российских биатлонистов в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Лучшим среди россиян в гонке стал Матвей Елисеев, занявший 21-е место.
- После Нового года мы ожидали большего, поскольку согласно тренерским планам они не должны были находиться под большой нагрузкой, должны быть другие моменты, которые тренерам предстоит разобрать, - цитирует ТАСС Барнашова. - Что касается пасьюта, то я бы не был так пессимистичен, гонка показала, что ребята способны добавить. Тот же Шипулин практически в два раза сократил отставание от лидеров по сравнению со спринтом. В спринте да, случился провал, но я так и не понял объяснения тренеров, почему он произошел.
PallMall
Барнашов - это такой смотрящий пенсионер за всеми тренерами? Из Википедии: "В 2009 — 2011 года - главный тренер сборной России по биатлону. В эти годы она продемонстрировала наихудшие результаты за всю историю российского биатлона, за что Владимир Барнашов подвергался критике". А теперь он вроде ни за что не отвечает, но всем рулит. Классно устроился. Сколько же таких прилипал в нашем биатлоне? Неудивительно, что идем ко дну.
00:23
maksimalist
Пришлось самому считать статистику женских гонок. Последнее третье место Акимовой было 17 декабря 2016 года в Поклюке. После этого прошло 25 гонок в сезоне 2016/2017. Был один подиум в смешанной эстафете 9 февраля 2017 года, когда Ольга Ойвсё Подчуфарова запорола гонку и вместо золота нам досталась бронза, а Шипулин просто вытянул. Поэтому эту гонку нельзя внести в актив женщинам и считать не следует. В сезоне 2017-2018 года прошло 14 гонок. Итого 25+14=39 женских гонок без подиумов. Женский состав при этом не меняется. Глупость это или предательство?!
00:02