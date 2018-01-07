Владимир Барнашов: "Так и не понял объяснения тренеров, почему произошел провал в спринте в Оберхофе"

Председатель тренерского совета СБР Владимир Барнашов сказал, что не получил внятного объяснения причин провала российских биатлонистов в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Лучшим среди россиян в гонке стал Матвей Елисеев, занявший 21-е место.

- После Нового года мы ожидали большего, поскольку согласно тренерским планам они не должны были находиться под большой нагрузкой, должны быть другие моменты, которые тренерам предстоит разобрать, - цитирует ТАСС Барнашова. - Что касается пасьюта, то я бы не был так пессимистичен, гонка показала, что ребята способны добавить. Тот же Шипулин практически в два раза сократил отставание от лидеров по сравнению со спринтом. В спринте да, случился провал, но я так и не понял объяснения тренеров, почему он произошел.