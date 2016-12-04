Виталий Норицын: "Результаты россиянок в Эстерсунде - отправная точка"

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын выразил надежду, что команда на следующих этапах Кубка мира выступит более успешно, чем в Эстерсунде. В индивидуальной гонке лучшей из россиянок стала Екатерина Глазырина (6-е место), в спринте - Татьяна Акимова (30-е место), в гонке преследования - Анастасия Загоруйко (29-е место).

- Наши результаты сегодня – это отправная точка, дальше будем двигаться вперед, - цитирует официальный сайт СБР Норицына. - Сейчас мы посмотрели на наши слабые стороны, еще есть время, чтобы их устранить. Наши результаты за последние годы таковы, что выйти из этого состояния быстро не получится. Мы, конечно, работаем, стараемся.

Планы на следующий этап – хотелось бы, чтобы девчонки добавляли по скорости, сегодня мы увидели, что они могут бороться ходом. На стрельбу обратим большое внимание, на время нахождения на рубеже, есть у нас еще резерв.

Конечно, наша подготовка так строилась, чтобы пик формы приходился на чемпионат мира. Так что сейчас по планам мы должны разгоняться.