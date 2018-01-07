Виктория Сливко: "Сказали Юрловой, чтобы она не расстраивалась"

Россиянка Виктория Сливко после эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе отметила, что четвертое место – тоже хороший результат. Напомним, команда могла стать второй, но Екатерина Юрлова-Перхт на последней стрельбе допустила четыре промаха и ушла на штрафной круг.
– Надеялись на лучшее, что Катя закроет мишень дополнительными патронами, – отметила Сливко во флеш-интервью – Не получилось, потому что туман, ничего страшного. Думаю, четвертое место – тоже неплохо. Сказали Юрловой, чтобы она не расстраивалась, еще все будет.
У меня лично состояние ужасное. Я не знаю, почему.
maksimalist
Это тебе надо расстраиваться. Юрлова и все остальные отыгрывали за тобой!!!!!!!!!!!!!!!!!! Тюменскийобком!!!
17:03 7 января
Доктор со стажем
ТЫ за себя лучше отвечай, проигрыш на этапе 1мин 20 сек, талантище, при чистой стрельбе.....
15:21 7 января
Садык
Тебе что надо делать что бы хорошо бежаласьЧЕРЕПАХА??????????
15:15 7 января
эстонский армеец
Одна не бежала - другая не стреляла - пик формы будет ... ЛЕТОМ!
15:01 7 января