Виктория Сливко: "Сказали Юрловой, чтобы она не расстраивалась"

Россиянка Виктория Сливко после эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе отметила, что четвертое место – тоже хороший результат. Напомним, команда могла стать второй, но Екатерина Юрлова-Перхт на последней стрельбе допустила четыре промаха и ушла на штрафной круг.

– Надеялись на лучшее, что Катя закроет мишень дополнительными патронами, – отметила Сливко во флеш-интервью – Не получилось, потому что туман, ничего страшного. Думаю, четвертое место – тоже неплохо. Сказали Юрловой, чтобы она не расстраивалась, еще все будет.

У меня лично состояние ужасное. Я не знаю, почему.