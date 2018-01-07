14:54 7 января | Биатлон

Виктория Сливко: "Сказали Юрловой, чтобы она не расстраивалась"

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Россиянка Виктория Сливко после эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе отметила, что четвертое место – тоже хороший результат. Напомним, команда могла стать второй, но Екатерина Юрлова-Перхт на последней стрельбе допустила четыре промаха и ушла на штрафной круг.

– Надеялись на лучшее, что Катя закроет мишень дополнительными патронами, – отметила Сливко во флеш-интервью – Не получилось, потому что туман, ничего страшного. Думаю, четвертое место – тоже неплохо. Сказали Юрловой, чтобы она не расстраивалась, еще все будет.

У меня лично состояние ужасное. Я не знаю, почему.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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maksimalist

Это тебе надо расстраиваться. Юрлова и все остальные отыгрывали за тобой!!!!!!!!!!!!!!!!!! Тюменскийобком!!!

17:03 7 января

Доктор со стажем

ТЫ за себя лучше отвечай, проигрыш на этапе 1мин 20 сек, талантище, при чистой стрельбе.....

15:21 7 января

Садык

Тебе что надо делать что бы хорошо бежаласьЧЕРЕПАХА??????????

15:15 7 января

эстонский армеец

Одна не бежала - другая не стреляла - пик формы будет ... ЛЕТОМ!

15:01 7 января