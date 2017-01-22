17:47 22 января | БИАТЛОН

Виктория Сливко: "Лежку" я отработала отлично, но в "стойке" просто задохнулась"

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Россиянка Виктория Сливко отметила, что эстафета на этапе Кубка мира в Антерсельве далась ей очень тяжело. Спортсменка подчеркнула, что перед гонкой чувствовала себя хорошо.

– Я готовилась только к эстафете чувствовала себя хорошо, без всяких проблем, – сказала во флэш-интервью Сливко. – На старте было хорошее самочувствие, но ходом сегодня было тяжело. Дышалось тяжело, почувствовала это с самого начала. Лежа я сработала отлично, но в "стойке" просто задохнулась. Дополнительными патронами хорошо закрыла, потерпела... Было очень тяжело, особенно последний круг.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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болото

сначала бегать научись, функциональной подготовки никакой, действительно, что делала летом, девочка пешком идет, вслед за японкой, позор

07:00

Lars Berger

Чего Вы всё лето делаете, Виктория?! Может быть, поработать интенсивнее?)

20:16 22 января

sarkis1957

Её интервью свидетельствует только об одном: лыже-гоночная подготовка у девушки НИКАКАЯ! И работать ей ещё надо долго и упорно...

18:38 22 января

ЮКИ

хорошо,хоть отдышаться смогла!а ну,как поперхнулась бы навечно?!куда тебя девать?девки,езжайте домой,нечего вам делать на подобных гонках!

18:21 22 января

maximalist

ЭТО СПОРТ ЭКСПРЕСС. 23:17 18 марта 2014 | БИАТЛОН Вольфганг Пихлер: "Касперович достоин возглавить женскую сборную" 0 0 0 Старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер после отказа продолжить работу с командой назвал наиболее достойного кандидата на этот пост. По словам немецкого специалиста, его место должен занять Александр Касперович. – Наиболее достойным кандидатом на пост старшего тренера женской сборной России считаю Александра Касперовича, – передает "Весь спорт" слова Пихлера. – Я считаю, что этот тренер является большим профессионалом своего дела, и это выражается во всем. Он очень гибок во взглядах, компромиссен и всегда готов уделить внимание чужой точке зрения. При этом у Касперовича большой опыт, собственный подход к организации работы и всегда твердая позиция. Это специалист, готовый предложить собственную программу работы, но при этом, не следующий слепым убеждениям, не конфликтный и готовый к взаимодействию с разными людьми, учитывая их взгляды и потребности. Я не скрываю своего мнения, но это сугубо мой индивидуальный взгляд.

18:10 22 января

FINIX

"Я готовилась только к эстафете чувствовала себя хорошо" - "Дышалось тяжело... Было очень тяжело, особенно последний круг". КАК ТАК??? Если чувствуешь себя хорошо, то почему, плеат, так тяжело было?

18:07 22 января

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