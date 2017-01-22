Виктория Сливко: "Лежку" я отработала отлично, но в "стойке" просто задохнулась"

Россиянка Виктория Сливко отметила, что эстафета на этапе Кубка мира в Антерсельве далась ей очень тяжело. Спортсменка подчеркнула, что перед гонкой чувствовала себя хорошо.
– Я готовилась только к эстафете чувствовала себя хорошо, без всяких проблем, – сказала во флэш-интервью Сливко. – На старте было хорошее самочувствие, но ходом сегодня было тяжело. Дышалось тяжело, почувствовала это с самого начала. Лежа я сработала отлично, но в "стойке" просто задохнулась. Дополнительными патронами хорошо закрыла, потерпела... Было очень тяжело, особенно последний круг.
болото
сначала бегать научись, функциональной подготовки никакой, действительно, что делала летом, девочка пешком идет, вслед за японкой, позор
07:00
Lars Berger
Чего Вы всё лето делаете, Виктория?! Может быть, поработать интенсивнее?)
20:16 22 января
sarkis1957
Её интервью свидетельствует только об одном: лыже-гоночная подготовка у девушки НИКАКАЯ! И работать ей ещё надо долго и упорно...
18:38 22 января
ЮКИ
хорошо,хоть отдышаться смогла!а ну,как поперхнулась бы навечно?!куда тебя девать?девки,езжайте домой,нечего вам делать на подобных гонках!
18:21 22 января
maximalist
ЭТО СПОРТ ЭКСПРЕСС. 23:17 18 марта 2014 | БИАТЛОН Вольфганг Пихлер: "Касперович достоин возглавить женскую сборную" 0 0 0 Старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер после отказа продолжить работу с командой назвал наиболее достойного кандидата на этот пост. По словам немецкого специалиста, его место должен занять Александр Касперович. – Наиболее достойным кандидатом на пост старшего тренера женской сборной России считаю Александра Касперовича, – передает "Весь спорт" слова Пихлера. – Я считаю, что этот тренер является большим профессионалом своего дела, и это выражается во всем. Он очень гибок во взглядах, компромиссен и всегда готов уделить внимание чужой точке зрения. При этом у Касперовича большой опыт, собственный подход к организации работы и всегда твердая позиция. Это специалист, готовый предложить собственную программу работы, но при этом, не следующий слепым убеждениям, не конфликтный и готовый к взаимодействию с разными людьми, учитывая их взгляды и потребности. Я не скрываю своего мнения, но это сугубо мой индивидуальный взгляд.
18:10 22 января
FINIX
"Я готовилась только к эстафете чувствовала себя хорошо" - "Дышалось тяжело... Было очень тяжело, особенно последний круг". КАК ТАК??? Если чувствуешь себя хорошо, то почему, плеат, так тяжело было?
18:07 22 января