Виктория Сливко: "Лежку" я отработала отлично, но в "стойке" просто задохнулась"

Россиянка Виктория Сливко отметила, что эстафета на этапе Кубка мира в Антерсельве далась ей очень тяжело. Спортсменка подчеркнула, что перед гонкой чувствовала себя хорошо.

– Я готовилась только к эстафете чувствовала себя хорошо, без всяких проблем, – сказала во флэш-интервью Сливко. – На старте было хорошее самочувствие, но ходом сегодня было тяжело. Дышалось тяжело, почувствовала это с самого начала. Лежа я сработала отлично, но в "стойке" просто задохнулась. Дополнительными патронами хорошо закрыла, потерпела... Было очень тяжело, особенно последний круг.