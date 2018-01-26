17:11 | Биатлон

Варвинец выиграла спринт на чемпионате Европы, Сливко - четвертая

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Украинка Ирина Варвинец выиграла спринт на чемпионате Европы. Второй стала француженка Хло Шевалье. Замкнула тройку японка Микито Татизаки.

Лучшей из россиянок стала Виктория Сливко, занявшая четвертое место.

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Открытый чемпионат Европы

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Варвинец (Украина) - 20.54,1 (0 шт. кругов)

2. Х. Шевалье (Франция) - отставание 12,5 (1)

3. Татизаки (Япония) - 15,5 (0)

4. СЛИВКО (Россия) - 17,6 (0)

5. К. Хорхлер (Германия) - 24,6 (0)

6. Фролина (Корея) - 25,7 (1)...

11. МИРОНОВА (Россия) - 39,0 (3)...

15. СТАРЫХ (Россия) - 53,0 (1)...

31. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 1.15,7 (2)...

33. ВАСНЕЦОВА (Россия) - 1.18,8 (2)...

49. МОРОЗОВА (Россия) - 1.43,5 (1)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

молодец, Ира! уделала дутых немок и француженок!

17:23