Варвинец выиграла спринт на чемпионате Европы, Сливко - четвертая

Украинка Ирина Варвинец выиграла спринт на чемпионате Европы. Второй стала француженка Хло Шевалье. Замкнула тройку японка Микито Татизаки.
Лучшей из россиянок стала Виктория Сливко, занявшая четвертое место.
Риднаун-Валь-Риданна (Италия)
Открытый чемпионат Европы
Женщины
Спринт
7,5 км
1. Варвинец (Украина) - 20.54,1 (0 шт. кругов)
2. Х. Шевалье (Франция) - отставание 12,5 (1)
3. Татизаки (Япония) - 15,5 (0)
4. СЛИВКО (Россия) - 17,6 (0)
5. К. Хорхлер (Германия) - 24,6 (0)
6. Фролина (Корея) - 25,7 (1)...
11. МИРОНОВА (Россия) - 39,0 (3)...
15. СТАРЫХ (Россия) - 53,0 (1)...
31. ЗАГОРУЙКО (Россия) - 1.15,7 (2)...
33. ВАСНЕЦОВА (Россия) - 1.18,8 (2)...
49. МОРОЗОВА (Россия) - 1.43,5 (1)
shpasic
молодец, Ира! уделала дутых немок и француженок!
17:23