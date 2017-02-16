Валерий Захаров: "Слепцовой нет смысла завершать карьеру до Олимпиады"

Тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Валерий Захаров подчеркнул, что Светлане Слепцовой не стоит завершать свою карьеру до в этом году. По его словам, спортсменка способна хорошо выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.

- Время уже подходит и надо что-то думать, - приводит "Р-Спорт" слова Захарова. - Но я думаю, что Светлана в голове держит Олимпиаду. В принципе, на чемпионате Европы были успехи, хотя мировое первенство сейчас все перечеркивает. То есть, будем смотреть. Но я думаю, что до Олимпиады завершать (карьеру) смысла нет. В этом году и подъем был", - сказал Захаров по телефону.