Валерий Польховский - о Тихонове: "Я просто не обращаю внимания на этого человека"

Возглавивший женскую сборную России тренер Валерий Польховский в интервью "СЭ" рассказал, что не обращает внимания на высказывания в свой адрес четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Специалист отметил, что не знает причину резких нападков со стороны экс-члена правления СБР.

– Вопрос, который волнует всех. Не секрет, что у вас особенные отношения с Александром Тихоновым...

– Это точно (смеется).

– Он еще вчера начал высказываться в ваш адрес.

– Это длится уже лет 13-14. И что? Я просто не обращаю внимания на этого человека. Для меня его нет. В свое время, когда он был в очень тяжелой ситуации, я сделал ему очень много добра. Ворошить эту историю не хочу, кому надо – найдут. Но бог ему судья.

– Почему у него так резко переменилось отношение к вам?

– Лучше у него спросить.

– Не боитесь его?

– Да нет, конечно. Для меня его просто не существует.

Полня версия интервью Польховского – здесь //

Александр Тихонов: "Информация о назначении Польховского старшим тренером женской сборной не соответствует действительности"