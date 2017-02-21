Валерий Польховский: "Малышко нельзя завершать карьеру"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский в интервью "СЭ" выразил уверенность, что Дмитрию Малышко нужно дать еще шанс. По словам Польховского, нельзя сбрасывать со счетов ни одного потенциально сильного спортсмена.

– Дмитрию Малышко что бы посоветовали? Три года после Олимпиады не может себя найти, результатов нет. Завершить карьеру?

– Ему надо дать еще шанс. Все-таки Дима – олимпийский чемпион, рановато его списывать. Возможно, где-то он был слишком самоуверенным... Но нам нельзя ни одного потенциально сильного спортсмена сейчас сбрасывать со счетов. Уверен, что он не подведет, я двумя руками за него. (Елена СОБОЛЬ)

Полностью интервью Польховского – в 9.00