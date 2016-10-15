Валерий Медведцев: "Слепцова - единственная, кто в прошлом сезоне бежала ровно и сильно"

Тренер женской сборной России Валерий Медведцев уверен, что в этом году Светлана Слепцова сумеет улучшить результаты в стрельбе. По словам специалиста, Слепоцва - единственная россиянка, которая в завершившемся сезоне бежала ровно и сильно.

– После двух сезонов работы со Слепцовой в качестве личного тренера вы можете сказать, что спортсменка преодолела затянувшийся кризис?

– Даже по выступлениям Светланы в прошлом году было видно, что она – единственная, кто на протяжении всего сезона бежала ровно и сильно. Стрельба – другой вопрос. Когда в свое время мы с моей супругой уходили на самоподготовку и резко добавили работы над скоростью, Ольга стала хуже стрелять. Продолжалось это месяцев девять, то есть практически весь сезон. Стабильность в стрельбе появилась только в следующем году. Слепцова по моим расчетам должна в этом сезоне стрельбу выправить.

– Российским биатлонистам всегда было свойственно выделять в сезоне один главный старт. В этом году помимо чемпионата мира у вас, знаю, запланировано выступление на предолимпийской неделе в Пхенчхане. Насколько значим для команды этот турнир?

– Эти соревнования стоят в плане подготовки, результат мы будем стремиться показать там максимально возможный, поэтому кто-то из спортсменок будет целенаправленно готовиться не к мировому первенству в Хохфильцене, а к старту в Корее. В 2009-м, считаю, наша женская команда выступила в Пхенчхане неплохо. Так что за основу мы взяли как раз ту систему подводки, которая тогда использовалась. Более детально говорить об этом не хотелось бы – не время раскрывать все секреты. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)