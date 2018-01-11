В масс-старте на Кубке мира впервые с сезона-2014/15 выступят три россиянки

Стал известен предварительный состав участников масс-старта на этапе Кубка мира в Рупольдинге. В него вошли три представительницы России: Екатерина Юрлова-Перхт (стартовый номер 16), Татьяна Акимова (25) и Дарья Виролайнен (29).

Отметим, что это первый масс-старт на Кубке мира с марта 2015 года, в котором выступят три россиянки. Последний раз это произошло в конце сезона-2014/15 в Ханты-Мансийске. В той гонке Юрлова стала восьмой, Екатерина Глазырина - 11-й, а Виролайнен - 12-й. После этого прошло девять масс-стартов, в которых выступали одна или две россиянки.