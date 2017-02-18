15:58 | БИАТЛОН

В IBU нет дедлайна по вынесению решений по делам российских биатлонистов

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Международный союз биатлонистов (IBU) не установил для себя крайнего срока окончания разбирательств по делам российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на основе данных независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Эта работа продолжается, и я не могу вам определить дедлайн в отношении того, когда ситуация прояснится, – приводит ТАСС слова президента IBU Андерса Бессеберга. – Другие международные федерации также вовлечены в процесс разбирательства и, насколько мне известно, некоторые из них также приняли решение о временном отстранении ряда российских спортсменов.

В настоящее время IBU продолжает расследование в отношении шести российских спортсменов и СБР. Пока известно, что одной из подозреваемых является Екатерина Глазырина, которая временно отстранена от участия в соревнованиях. Для изучения данных доклада Макларена IBU создал специальную рабочую группу.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4035013

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