13:43 | БИАТЛОН

В IBU назвали отсутствие Подчуфаровой в пуле тестирования технической ошибкой

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Бронзовый призер чемпионата мира россиянка Ольга Подчуфарова числится в пуле тестирования Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Ее отсутствие в опубликованном во вторник списке спортсменов является технической ошибкой.

В списке IBU значатся все российские биатлонисты, выступавшие в прошедшем сезоне на любых соревнованиях под эгидой IBU, поскольку россияне с 21 января автоматически попадают в пул. Однако спортсменки, которая являлась членом сборной России и завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2017 года в смешанной эстафете, в списке не оказалось.

Решение об автоматическом включении российских биатлонистов в пул тестирования после участия в турнирах IBU было принято на исполкоме организации на фоне допингового скандала в российском биатлоне. По итогам исполкома также было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рассматривала экспертная комиссия IBU.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4258648

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