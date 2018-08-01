Три российские спортсменки будут выступать за сборную Украины по биатлону

Три россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко будут выступать за юниорскую сборную Украины по биатлону. Сейчас спортсменки ожидают получения украинского гражданства.

- Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией, - написал в Фейсбуке глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. - Они уволились в Москве, прошли собрания с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне. Родители у девочек украинцы, документы на получение гражданства сейчас находятся в стадии оформления, поэтому выступают они пока за Киевскую область. Ну а нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая то, что в этой возрастной группе чувствуем определенный кадровый дефицит.