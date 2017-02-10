17:54 | БИАТЛОН

Татьяна Акимова: "Не хочу говорить о ситуации с Глазыриной"

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Россиянка Татьяна Акимова призналась, что ей непросто дался последний круг в спринте на чемпионате мира. Также она отказалась обсуждать ситуацию с отстранением соотечественницы Екатерины Глазыриной, передает из Хохфильцена спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

 
Татьяна АКИМОВА.ЧМ. Женский спринт. LIVE!

– Сегодня я собой недовольна, – начала Акимова. – Расстроилась из-за промаха, ведь на таких стартах, как чемпионат мира, ошибок допускать вообще нельзя. А я немного поторопилась на второй стрельбе.

– Группу себе выбирали сами?

– Нет, тренеры.

– Насколько на вас повлияло отстранение Глазыриной?

– Мое дело – бегать. И концентрировалась я сегодня только на гонке. Не хочу говорить на эту тему.

– Насколько тяжело вам сегодня дался последний круг?

– Было очень непросто. Терпела из последних сил.

– А этих самых сил хватит на всю программу чемпионата мира?

– Очень на это надеюсь. (Владимир ИВАНОВ)

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