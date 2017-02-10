Тарьей Бе: "Фуркад повел себя как истеричка"

Норвежец Тарьей Бе раскритиковал поведение Мартена Фуркада на церемонии награждения в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Француз демонстративно покинул пьедестал после того, как россияне Антон Шипулин и Александр Логинов отказались пожать ему руку. Через некоторое время он вернулся на награждение. Ранее Фуркад неоднократно критически высказывался в адрес Логинова, отбывшего дисквалификацию за допинг. Во время гонки он подрезал соперника.
- На церемонии награждения было много истерик, и главной истеричкой был Фуркад, - цитирует NRK Бе. - Можно обсудить друг с другом разногласия и вести себя культурно на награждении.
spetrov
Фуркад вообще не своим делом занимается с самого начала. Отсюда и все эти ничем не вызванные истерики.
19:29
streletc1783
Буква Ё предлагаю дать Бе гражданство России! Великий спортсмен, защищающий интересы нашей страны! Надеюсь, Трамп способствует этому.!!!!!!!!!!!!- Вот тебя заело,как не увижу твой комментарий --Трамп,Трамп Трамп,Трамп,Трампампам!Больше сказать вообще нечего?Чанова убили - Трамп?
18:59
shu111
martin est Cochon? Я правильно понял?) мои познания французского за рамки экранизации трех мушкетеров не выходят, а погоняло лепить надо, момент подходящий)
18:38
adamantane'
shu111, а ещё лучше со связкой "est", чтобы уж совсем "по-хранцузски" )
18:35
ziggy1976
с винтарями там поаккуратней...не перестреляйте друг дружку...
18:33
shu111
Нормальный человек - он и в Норвегии нормальный. Плюс молодой, без башни, не оглядывается в поисках дипломатии. Большое моё уважение Тарьяй заслужил сегодня)
18:31
zoostation
молодец. наш человек!
18:29
Продавец воздуха
В этой ситуации норги будут помалкивать и сглаживать углы не потому, что они такие добрые, а потому, что у них похожая ситуация в лыжах. Ведь если можно гнобить Логинова, то почему нельзя гнобить тех же Сундбю и Йохауг?
18:25
zverg
Вот ведь интересное происшествие. Вызывает совершенно полярные оценки. Причем и у нас, и за бугром... Свобода совести и слова.
18:24
Буква Ё
предлагаю дать Бе гражданство России! Великий спортсмен, защищающий интересы нашей страны! Надеюсь, Трамп способствует этому
18:24
честный человечишко
Я в шоке, дорогая редакция
18:23
Новочебоксарск
Мне интереснее узнать, когда Тарье будет подниматься на пьедестал? Что стало со славной норвежской сборной? Даже у французов тренера переманили, а результаты се хуже и хуже...
18:20
RW.irk
Ну то, что Тарьей друган Антона известно, а вот то, что друган Мартена, не слышал, такштэ...
18:15