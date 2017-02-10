Тарьей Бе: "Фуркад повел себя как истеричка"

Норвежец Тарьей Бе раскритиковал поведение Мартена Фуркада на церемонии награждения в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Француз демонстративно покинул пьедестал после того, как россияне Антон Шипулин и Александр Логинов отказались пожать ему руку. Через некоторое время он вернулся на награждение. Ранее Фуркад неоднократно критически высказывался в адрес Логинова, отбывшего дисквалификацию за допинг. Во время гонки он подрезал соперника.

- На церемонии награждения было много истерик, и главной истеричкой был Фуркад, - цитирует NRK Бе. - Можно обсудить друг с другом разногласия и вести себя культурно на награждении.