18:10 | БИАТЛОН

Тарьей Бе: "Фуркад повел себя как истеричка"

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Норвежец Тарьей Бе раскритиковал поведение Мартена Фуркада на церемонии награждения в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Француз демонстративно покинул пьедестал после того, как россияне Антон Шипулин и Александр Логинов отказались пожать ему руку. Через некоторое время он вернулся на награждение. Ранее Фуркад неоднократно критически высказывался в адрес Логинова, отбывшего дисквалификацию за допинг. Во время гонки он подрезал соперника.

- На церемонии награждения было много истерик, и главной истеричкой был Фуркад, - цитирует NRK Бе. - Можно обсудить друг с другом разногласия и вести себя культурно на награждении.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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spetrov

Фуркад вообще не своим делом занимается с самого начала. Отсюда и все эти ничем не вызванные истерики.

19:29

streletc1783

Буква Ё предлагаю дать Бе гражданство России! Великий спортсмен, защищающий интересы нашей страны! Надеюсь, Трамп способствует этому.!!!!!!!!!!!!- Вот тебя заело,как не увижу твой комментарий --Трамп,Трамп Трамп,Трамп,Трампампам!Больше сказать вообще нечего?Чанова убили - Трамп?

18:59

shu111

martin est Cochon? Я правильно понял?) мои познания французского за рамки экранизации трех мушкетеров не выходят, а погоняло лепить надо, момент подходящий)

18:38

adamantane'

shu111, а ещё лучше со связкой "est", чтобы уж совсем "по-хранцузски" )

18:35

ziggy1976

с винтарями там поаккуратней...не перестреляйте друг дружку...

18:33

shu111

Нормальный человек - он и в Норвегии нормальный. Плюс молодой, без башни, не оглядывается в поисках дипломатии. Большое моё уважение Тарьяй заслужил сегодня)

18:31

zoostation

молодец. наш человек!

18:29

Продавец воздуха

В этой ситуации норги будут помалкивать и сглаживать углы не потому, что они такие добрые, а потому, что у них похожая ситуация в лыжах. Ведь если можно гнобить Логинова, то почему нельзя гнобить тех же Сундбю и Йохауг?

18:25

zverg

Вот ведь интересное происшествие. Вызывает совершенно полярные оценки. Причем и у нас, и за бугром... Свобода совести и слова.

18:24

Буква Ё

предлагаю дать Бе гражданство России! Великий спортсмен, защищающий интересы нашей страны! Надеюсь, Трамп способствует этому

18:24

честный человечишко

Я в шоке, дорогая редакция

18:23

Новочебоксарск

Мне интереснее узнать, когда Тарье будет подниматься на пьедестал? Что стало со славной норвежской сборной? Даже у французов тренера переманили, а результаты се хуже и хуже...

18:20

RW.irk

Ну то, что Тарьей друган Антона известно, а вот то, что друган Мартена, не слышал, такштэ...

18:15

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