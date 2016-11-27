21:35 | БИАТЛОН

Светлана Слепцова:
"Надеюсь, мне дадут еще шанс"

0
0
0
17

Биатлонистка сборной России Светлана Слепцова, которая вместе с Антоном Бабиковым стала восьмой в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде, отметила, что во время стрельбы в положении стоя у нее сильно замерзли руки. По словам Слепцовой, ей было тяжело бежать с лучшими спортсменами на одной скорости после трех лет отсутствия на гонках Кубка мира.

 
Светлана СЛЕПЦОВА.Слепцову снова поводит стрельба

- На стойке у меня очень сильно замерзли руки, я не чувствовала спуск, из-за этого были промахи, - приводит официальный сайт СБР слова Слепцовой. - Потом, в перерыве, когда Антон бежал, мне руки разогрели, и уже было намного лучше.

Бежалось тяжело, все-таки такая рваная гонка, к ней нужно как-то по-другому немного готовиться, наверное. Одиночную смешанную эстафету я никогда до этого не бегала, все впервые, и все далось очень тяжело. С шоу-гонками это все же не сравнить, здесь больше ответственности, и волнение сказалось. Тем более, давно не бегала на Кубке мира, и все будто в первый раз.

Функциональное состояние неплохое, но я ожидала большего, все-таки на тренировках самочувствие было лучше. Тяжело, когда три года не соревнуешься с лучшими спортсменами, потом бежать с ними на одной скорости. Мне нужно время, чтобы привыкнуть. Надеюсь, что мне дадут еще шанс пробежать здесь гонки.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56389/

0
0
0
17
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
Войти, чтобы оставить комментарий

NF

У одной что-то отскочило, у другой - что-то замёрзло. Кто там по списку дальше? Есть предложение: отправить всю сборную в армию на полигоны в пустыне, где помыться раз в неделю за счастье, еда вовремя, если песчаные бури не остановят, сон в кабине с ежесуточной дежуркой 4 через 4, с песком, а не формой, на теле. И, несмотря на это и на все остальное, в принципе, с беззаветной любовью к Родине (здесь без шуток). С 15-25 кг экипировки. И без лыж и штуцеров. За 2000 р. в месяц. Интересно, этого хватит на решение проблем с мотивацией и психготовностью? К снежку вопросов не возникнет?..

23:06

Lars Berger

На месяц в Краснодар, к Трефилову! Там тепло...

22:58

alex1966

Жалко все-таки что Медведцев только Слепцову вернул, надо-бы еще жену вернуть в команду пока в тренерах сборной ходит. Весело-бы было.

22:51

alex1966

Света, ты в интервью забыла сказать что будешь бороться за кубок.

22:41

kukuruka

Конечно дадут. Главное, сама давай.

22:29

alex1966

"Надеюсь, мне дадут еще шанс" - даже не сомневайся, еще много раз дадут.

22:29

RW.irk

Ну настреляла на круг. Ну бывает че. Но бежала же нормально! Печальнее, когда точно стреляем, но умираем на трассе...

22:26

АРИ-100-ТЕЛЬ

Варюжки надень! Варюжки! А как же остальные, другие попадают? Тебе пора детей рожать! Бросай уже свои палки и коньки)))) Как всегда не бежит не стреляет, косоглазие исправляй.

22:14

alex1966

Прости меня господи, хоть-бы она ногу сломала чтобы ее больше не было в команде..........

22:13

inachipoch

Света, вся страна болеет за тебя. Ну может быть за исключением 4-5 человек. Мы сжимаем за тебя кулачки и пальцы на ногах. Мы верим, что ты будешь лучшей! Может быть не в этом году, может быть через 5 , 10, 15, 20 лет, но всё равно будешь. Продолжай тренироваться и не обращай внимания на завистников, переменчивый ветер, соперниц, мишени. Ты лучшая!

22:11

alex1966

Нет слов.....................

22:11

oleg911

как же она задолбала

22:01

mstia13

Надеемся мы тебя больше не увидим!!!

21:58

rus_deutsch

ой, видицца мне - не сёдня - завтра петиция по миру пойдёт, ой пойдет петиция)))))))......

21:53

Сергулет

А сколько шансов было?

21:51

Veg Sneggi

шанс то дадут, а вот совесть не дали ни тебе, ни тому, кто дает шанс.

21:48

Lars Berger

Света, верим! Все будет нормально. Ты только молчи... Стисни зубы и работай. Молча.

21:45

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ