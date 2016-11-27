Биатлонистка сборной России Светлана Слепцова, которая вместе с Антоном Бабиковым стала восьмой в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде, отметила, что во время стрельбы в положении стоя у нее сильно замерзли руки. По словам Слепцовой, ей было тяжело бежать с лучшими спортсменами на одной скорости после трех лет отсутствия на гонках Кубка мира.
- На стойке у меня очень сильно замерзли руки, я не чувствовала спуск, из-за этого были промахи, - приводит официальный сайт СБР слова Слепцовой. - Потом, в перерыве, когда Антон бежал, мне руки разогрели, и уже было намного лучше.
Бежалось тяжело, все-таки такая рваная гонка, к ней нужно как-то по-другому немного готовиться, наверное. Одиночную смешанную эстафету я никогда до этого не бегала, все впервые, и все далось очень тяжело. С шоу-гонками это все же не сравнить, здесь больше ответственности, и волнение сказалось. Тем более, давно не бегала на Кубке мира, и все будто в первый раз.
Функциональное состояние неплохое, но я ожидала большего, все-таки на тренировках самочувствие было лучше. Тяжело, когда три года не соревнуешься с лучшими спортсменами, потом бежать с ними на одной скорости. Мне нужно время, чтобы привыкнуть. Надеюсь, что мне дадут еще шанс пробежать здесь гонки.
NF
У одной что-то отскочило, у другой - что-то замёрзло. Кто там по списку дальше? Есть предложение: отправить всю сборную в армию на полигоны в пустыне, где помыться раз в неделю за счастье, еда вовремя, если песчаные бури не остановят, сон в кабине с ежесуточной дежуркой 4 через 4, с песком, а не формой, на теле. И, несмотря на это и на все остальное, в принципе, с беззаветной любовью к Родине (здесь без шуток). С 15-25 кг экипировки. И без лыж и штуцеров. За 2000 р. в месяц. Интересно, этого хватит на решение проблем с мотивацией и психготовностью? К снежку вопросов не возникнет?..
23:06
Lars Berger
На месяц в Краснодар, к Трефилову! Там тепло...
22:58
alex1966
Жалко все-таки что Медведцев только Слепцову вернул, надо-бы еще жену вернуть в команду пока в тренерах сборной ходит. Весело-бы было.
22:51
alex1966
Света, ты в интервью забыла сказать что будешь бороться за кубок.
22:41
kukuruka
Конечно дадут. Главное, сама давай.
22:29
alex1966
"Надеюсь, мне дадут еще шанс" - даже не сомневайся, еще много раз дадут.
22:29
RW.irk
Ну настреляла на круг. Ну бывает че. Но бежала же нормально! Печальнее, когда точно стреляем, но умираем на трассе...
22:26
АРИ-100-ТЕЛЬ
Варюжки надень! Варюжки! А как же остальные, другие попадают? Тебе пора детей рожать! Бросай уже свои палки и коньки)))) Как всегда не бежит не стреляет, косоглазие исправляй.
22:14
alex1966
Прости меня господи, хоть-бы она ногу сломала чтобы ее больше не было в команде..........
22:13
inachipoch
Света, вся страна болеет за тебя. Ну может быть за исключением 4-5 человек. Мы сжимаем за тебя кулачки и пальцы на ногах. Мы верим, что ты будешь лучшей! Может быть не в этом году, может быть через 5 , 10, 15, 20 лет, но всё равно будешь. Продолжай тренироваться и не обращай внимания на завистников, переменчивый ветер, соперниц, мишени. Ты лучшая!
22:11
alex1966
Нет слов.....................
22:11
oleg911
как же она задолбала
22:01
mstia13
Надеемся мы тебя больше не увидим!!!
21:58
rus_deutsch
ой, видицца мне - не сёдня - завтра петиция по миру пойдёт, ой пойдет петиция)))))))......
21:53
Сергулет
А сколько шансов было?
21:51
Veg Sneggi
шанс то дадут, а вот совесть не дали ни тебе, ни тому, кто дает шанс.
21:48
Lars Berger
Света, верим! Все будет нормально. Ты только молчи... Стисни зубы и работай. Молча.
21:45