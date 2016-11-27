Биатлонистка сборной России Светлана Слепцова, которая вместе с Антоном Бабиковым стала восьмой в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде, отметила, что во время стрельбы в положении стоя у нее сильно замерзли руки. По словам Слепцовой, ей было тяжело бежать с лучшими спортсменами на одной скорости после трех лет отсутствия на гонках Кубка мира.

- На стойке у меня очень сильно замерзли руки, я не чувствовала спуск, из-за этого были промахи, - приводит официальный сайт СБР слова Слепцовой. - Потом, в перерыве, когда Антон бежал, мне руки разогрели, и уже было намного лучше.

Бежалось тяжело, все-таки такая рваная гонка, к ней нужно как-то по-другому немного готовиться, наверное. Одиночную смешанную эстафету я никогда до этого не бегала, все впервые, и все далось очень тяжело. С шоу-гонками это все же не сравнить, здесь больше ответственности, и волнение сказалось. Тем более, давно не бегала на Кубке мира, и все будто в первый раз.

Функциональное состояние неплохое, но я ожидала большего, все-таки на тренировках самочувствие было лучше. Тяжело, когда три года не соревнуешься с лучшими спортсменами, потом бежать с ними на одной скорости. Мне нужно время, чтобы привыкнуть. Надеюсь, что мне дадут еще шанс пробежать здесь гонки.