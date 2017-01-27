Светлана Слепцова: "Медведцев постоянно находил слова, которые сохраняли во мне желание работать и мотивацию"

Российская биатлонистка Светлана Слепцова уверена, что годы в Красноярске, проведенные под руководством Валерия Медведцева, были лучшими в карьере. Она подчеркнула, что специалист всегда находил слова, благодаря которым она сохраняла мотивацию.

- В какой момент пересеклись ваши пути с вашим нынешним тренером Валерием Медведцевым? - вопрос Слепцовой.

- В апреле я поехала в гости к Ольге Медведцевой, с которой мы сдружились в спорте и дружим до сих пор. Естественно мы много разговаривали, сидя по вечерам у них дома, в том числе и о том, что я собираюсь делать дальше. Во время одного из таких разговоров Валерий и сказал: "А приезжай-ка тренироваться к нам в Красноярск".

- И вы тут же сорвались с места?

- Нет, мучилась размышлениями целый месяц, тем более что никаких гарантий мне Медведцев не дал. Сказал, что постарается помочь, но ничего не обещает. Мой тренер Валерий Захаров был сильно недоволен, когда я сказала ему, что хочу уехать из Ханты-Мансийска и попробовать тренироваться в Красноярске. Сейчас уже все в прошлом и в наших отношениях все нормализовалось, но тогда он был зол. Просто я на тот момент уже приняла решение и даже собрала чемодан.

- Решительная вы девушка.

- Вы даже не представляете, сколько на самом деле было сомнений. Уже сидя в самолете я продолжала думать: "Зачем? Что я делаю? Куда лечу? Как вообще в 27 лет начинать в спорте все сначала?"

- Долго терзались подобными мыслями?

- Долго. Сразу после прилета в Красноярск я прошла медицинское обследование, где мне было сказано, что организм находится в крайне истощенном состоянии и что будет очень тяжело. На первой тренировке прошла на лыжах десять километров и больше не смогла, кончились силы. Только тогда до меня начало доходить, что с планами на быстрое возвращение придется распрощаться. Все это было ужасно: чужая команда, чужой город, никого не знаю, ничего не получается... Каждый вечер собирала сумку, чтобы уехать домой. А утром разбирала ее и снова шла на тренировку.

Медведцев же каким-то образом постоянно находил слова, которые сохраняли во мне желание работать и мотивацию. Не знаю, как ему это удавалось: у меня не получалось на тот момент ровным счетом ничего, все валилось из рук.

- И поставили следующую цель?

- Да. Сказала себе, что раз сумела вытерпеть целый сезон и не сломаться, теперь уже не сдамся, пока снова не вернусь на Кубок мира. Это тоже получилось. Пусть у меня до сих пор не всегда выходит показать тот результат, который хочется, я очень отчетливо понимаю: три года, проведенные в Красноярске у Медведцева, были самыми лучшими годами моей карьеры. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полная версия интервью Светланы Слепцовой