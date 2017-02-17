Светлана Слепцова: "Это была моя заключительная гонка на чемпионатах мира"

Россиянка Светлана Слепцова после эстафеты на чемпионате мира отметила, что допустила ошибку по ходу гонки и на стрельбе ее потряхивало. Также 30-летняя спортсменка сделала заявление о том, что больше не будет выступать на чемпионатах мира.

– По трассе много наших тренеров было. Они говорили держаться за Джимой, - отметила Слепцова во флэш-интервью после гонки. - В итоге зря я это делала. К "стойке" пришла тепленькая. Меня потряхивало. Пришлось долго целиться.

Хочу сказать, что это была моя заключительная гонка на чемпионатах мира. Всем спасибо за поддержку. Спасибо тем, кто за меня болел, и отдельное спасибо Валерию Алексеевичу Медведцеву.