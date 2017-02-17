17:40 | БИАТЛОН

Светлана Слепцова: "Это была моя заключительная гонка на чемпионатах мира"

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Россиянка Светлана Слепцова после эстафеты на чемпионате мира отметила, что допустила ошибку по ходу гонки и на стрельбе ее потряхивало. Также 30-летняя спортсменка сделала заявление о том, что больше не будет выступать на чемпионатах мира.

– По трассе много наших тренеров было. Они говорили держаться за Джимой, - отметила Слепцова во флэш-интервью после гонки. - В итоге зря я это делала. К "стойке" пришла тепленькая. Меня потряхивало. Пришлось долго целиться.

Хочу сказать, что это была моя заключительная гонка на чемпионатах мира. Всем спасибо за поддержку. Спасибо тем, кто за меня болел, и отдельное спасибо Валерию Алексеевичу Медведцеву.

 

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КОММЕНТАРИИ (24)
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Новоуепинни

Света, не уходи!

18:47

zzzqqq

главное что не подташнивало))в отличие от зрителей

18:47

Айртон

Светочка, не надо горячиться!)) Ждём тебя на Олимпиаде, верим, всё получится!))

18:43

Уралмашевец

Скорей бы уже она свалила. И никто бы ничего не был ей должен, и ничто бы ей не мешало...

18:42

Bombardir

Весь чемпионат её "подтрахивало"......Кто??????????????????

18:33

ak-09

Не верю!!!

18:31

цска 19781978

Дай дорогу молодым.

18:30

CSKA79

а Олимпиада...?

18:26

Джин Игнатов

Вот уже последних 2 года ее ставили в команду ! Зачем ? Гнать всех тренеров !!!

18:25

Buldozer46

ALEKS49 Света, а про Олимпиаду что нам пообещаешь? Только не надо по принципу "Слово дал-слово взял"- ДА СРАТЬ ИМ на свои слова!!!!!! Как и на всех болельщиков, мамки-папки все решают. Вон Анфиса за 2 месяца до ЧМ говорила, что Дашулька будет в сборной и ВЗЯЛИ!!!!!!

18:20

LeshaKZTZ

– По трассе много наших тренеров было. Они говорили держаться за Джимой, - отметила Слепцова во флэш-интервью после гонки. - К "стойке" пришла тепленькая. Меня потряхивало.------------------------------------- Ну да, ну да. Практически дебютантка. Перенервничала бедолага. ............

18:18

sportbeer

Давай до свиданья!

18:13

ALEKS49

Света, а про Олимпиаду что нам пообещаешь? Только не надо по принципу "Слово дал-слово взял"

18:13

sarkis1957

Лучше бы последней была предыдущая....

18:13

vitvk

Светочка,Олимпиаду не трогай, пожалуйста.Губер! Забери ее с Чуфой к себе комментаторами - хорошо всем будет.

18:07

inachipoch

Светка, оставайся! Шумилова с Загорулькой подтянутся, Аннаванна Богалий Титьковец вернётся и будет у России команда мечта.

18:05

Джон....Сильвер

Слава Богу!!!!!

18:05

эстонский армеец

Всё какие-то оправдания находит - да уже лет 5-6 толку нет от тебя!

18:04

spawn0

Ураааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

18:01

VOVL

Sergio76e Слава Богу,Света. Вот порадовала так порадовала!!! Только не вздумай передумать!!!!!!............)))))))))))) Клааааааассссс!!!!

18:00

Sergio76e

Слава Богу,Света. Вот порадовала так порадовала!!! Только не вздумай передумать!!!!!!

17:54

Садык

теперь осталось ОИ,наглая рожа!!!!!!!

17:53

Leonsio_

Никто никому ничего не должен. Скатертью дорожка.

17:50

ДОЗВОН ГУБЕР

И ""ЧЁ"" ???? Панихиду заказывать или похороны????

17:50

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