Светлана Слепцова: "Это была моя заключительная гонка на чемпионатах мира"

Россиянка Светлана Слепцова после эстафеты на чемпионате мира отметила, что допустила ошибку по ходу гонки и на стрельбе ее потряхивало. Также 30-летняя спортсменка сделала заявление о том, что больше не будет выступать на чемпионатах мира.
– По трассе много наших тренеров было. Они говорили держаться за Джимой, - отметила Слепцова во флэш-интервью после гонки. - В итоге зря я это делала. К "стойке" пришла тепленькая. Меня потряхивало. Пришлось долго целиться.
Хочу сказать, что это была моя заключительная гонка на чемпионатах мира. Всем спасибо за поддержку. Спасибо тем, кто за меня болел, и отдельное спасибо Валерию Алексеевичу Медведцеву.
Новоуепинни
Света, не уходи!
18:47
zzzqqq
главное что не подташнивало))в отличие от зрителей
18:47
Айртон
Светочка, не надо горячиться!)) Ждём тебя на Олимпиаде, верим, всё получится!))
18:43
Уралмашевец
Скорей бы уже она свалила. И никто бы ничего не был ей должен, и ничто бы ей не мешало...
18:42
Bombardir
Весь чемпионат её "подтрахивало"......Кто??????????????????
18:33
ak-09
Не верю!!!
18:31
цска 19781978
Дай дорогу молодым.
18:30
CSKA79
а Олимпиада...?
18:26
Джин Игнатов
Вот уже последних 2 года ее ставили в команду ! Зачем ? Гнать всех тренеров !!!
18:25
Buldozer46
ALEKS49 Света, а про Олимпиаду что нам пообещаешь? Только не надо по принципу "Слово дал-слово взял"- ДА СРАТЬ ИМ на свои слова!!!!!! Как и на всех болельщиков, мамки-папки все решают. Вон Анфиса за 2 месяца до ЧМ говорила, что Дашулька будет в сборной и ВЗЯЛИ!!!!!!
18:20
LeshaKZTZ
– По трассе много наших тренеров было. Они говорили держаться за Джимой, - отметила Слепцова во флэш-интервью после гонки. - К "стойке" пришла тепленькая. Меня потряхивало.------------------------------------- Ну да, ну да. Практически дебютантка. Перенервничала бедолага. ............
18:18
sportbeer
Давай до свиданья!
18:13
ALEKS49
Света, а про Олимпиаду что нам пообещаешь? Только не надо по принципу "Слово дал-слово взял"
18:13
sarkis1957
Лучше бы последней была предыдущая....
18:13
vitvk
Светочка,Олимпиаду не трогай, пожалуйста.Губер! Забери ее с Чуфой к себе комментаторами - хорошо всем будет.
18:07
inachipoch
Светка, оставайся! Шумилова с Загорулькой подтянутся, Аннаванна Богалий Титьковец вернётся и будет у России команда мечта.
18:05
Джон....Сильвер
Слава Богу!!!!!
18:05
эстонский армеец
Всё какие-то оправдания находит - да уже лет 5-6 толку нет от тебя!
18:04
spawn0
Ураааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
18:01
VOVL
Sergio76e Слава Богу,Света. Вот порадовала так порадовала!!! Только не вздумай передумать!!!!!!............)))))))))))) Клааааааассссс!!!!
18:00
Sergio76e
Слава Богу,Света. Вот порадовала так порадовала!!! Только не вздумай передумать!!!!!!
17:54
Садык
теперь осталось ОИ,наглая рожа!!!!!!!
17:53
Leonsio_
Никто никому ничего не должен. Скатертью дорожка.
17:50
ДОЗВОН ГУБЕР
И ""ЧЁ"" ???? Панихиду заказывать или похороны????
17:50