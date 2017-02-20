Российская биатлонистка Светлана Слепцова в интервью RT заявила, что может занести себе этот сезон в актив. По словам 30-летней спортсменки, серьезных ошибок и просчетов в ее тренировочном процессе не было.

– Сезон еще не завершился, и результаты у вас не самые впечатляющие – ни одного финиша в топ-20 в индивидуальных гонках, однако сам факт возвращения в элиту дает повод для оптимизма, не так ли?

– Я проделала очень большой путь и занесу себе сезон в актив. У меня были хорошие гонки на Кубке IBU и на чемпионате Европы, где я завоевала четыре награды. Хоть это турнир не такого масштаба, как тот же Кубок мира или мировое первенство, но мои медали и титулы никто не отнимет. Для меня это все равно удачный сезон, который к тому же еще не завершился.

– Оглядываясь назад, вы можете сказать, что пошло не так, когда летом только начиналась подготовка к сезону?

– Тренировочный процесс проходил так, как я и хотела. Серьезных ошибок и просчетов допущено не было. Я целенаправленно готовилась со своим тренером Валерием Медведцевым, и у нас было все в порядке.

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