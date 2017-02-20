Российская биатлонистка Светлана Слепцова в интервью RT подчеркнула, что пока не собирается откладывать лыжи в сторону. В пятницу после женской эстафеты на чемпионате мира в Австрии 30-летняя спортсменка заявила, что это была ее последняя гонка на мировых первенствах. Слепцова также выразила надежду, что у нее хватит сил и терпения, чтобы отобраться на Олимпийские игры-2018.

– После эстафеты вы в прямом эфире сказали, что провели свою последнюю гонку на чемпионатах мира. Не намек ли это на завершение карьеры?

– Нет, я по-прежнему буду выступать на соревнованиях и откладывать лыжи в сторону пока не собираюсь. Речь шла исключительно о мировых первенствах. В чемпионатах мира принимать участия больше не планирую.

– Следующее пройдет только через два года, а в 2018-м будут Олимпийские игры. На них российские любители биатлона вас увидят?

– Надо действовать постепенно, ведь еще текущий сезон не завершен. Весной я приму решение по поводу своего будущего. Сейчас важно закончить год, а потом я передохну и подумаю над дальнейшими планами.

– С кем-то советовались по поводу своего решения?

– Такие решения нужно принимать самостоятельно, а не с подачи тренеров или близких. Необходимо самой прочувствовать ситуацию и выбрать единственно правильный путь. Советчиков всегда хватает. Кто-то советует продолжать карьеру, кто-то, наоборот, считает, что мне пора ее завершить. Но мало кто понимает, какую работу проделывают спортсмены.

Мое решение было обдумано и тщательно взвешено, оно не возникло спонтанно. Я все решения принимаю сама, чтобы потом не было чувства сожаления. На чемпионатах мира меня не будет, но впереди Олимпийские игры, и я надеюсь, что у меня хватит сил и терпения для того, чтобы отобраться на главный старт четырехлетия.