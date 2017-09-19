Старых удалили гланды

Президент СБР Александр Кравцов сообщил, что все биатлонисты сборной России избежали травм и болезней во время подготовки к олимпийскому сезону. По его словам, скоро в строй вернется Ирина Старых, у которой удалили гланды.

- Травм в принципе ни у кого нет, - сказал Кравцов. - Единственное, Ире Старых была сделана банальная операция – удалили гланды, чтобы убрать источник инфекции, который мешал ей тренироваться. Она опытная спортсменка, войдет в строй буквально в ближайшее время. Главный старт - это Олимпиада, поэтому времени хватит, чтобы прийти к нужной спортивной форме. (Елена СОБОЛЬ)