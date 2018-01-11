Скардино выиграла Малый хрустальный глобус в индивидуальной гонке

Белоруска Надежда Скардино стала обладательницей Малого хрустального глобуса в индивидуальной гонке. В этом сезоне на Кубке мира было только два старта в данной дисциплине. Скардино победила на этапе в Эстерсунде, а сегодня в Рупольдинге стала седьмой.

Россиянка Дарья Виролайнен сегодня стала лучшей среди россиянок, заняв 16-е место. Победу одержала Доротея Вирер из Италии.

Кубок мира

Индивидуальная гонка (ж)

1 (1). Скардино (Белоруссия) - 96 (+36)

2 (3). Джима (Украина) - 91 (+43)

3 (11). Мякяряйнен (Финляндия) - 84 (+54)

4 (4). Вал. Семеренко (Украина) - 83 (+40)

5 (14). Домрачева (Белоруссия) - 65 (+38)

6 (48). Вирер (Италия) - 60 (+60)...

28 (-). ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 25 (+25)...

36 (-). АКИМОВА (Россия) - 20 (+20)...

41 (27). СЛИВКО (Россия) - 16 (+2)...

49 (33). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) - 8 (0)...

53 (-). УСЛУГИНА (Россия) - 3 (+3)