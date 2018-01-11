16:25 11 января | Биатлон

Сергей Коновалов: "Попадание в олимпийскую сборную с Кубка IBU? Посмотрим, как выступит Кайшева"

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Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов не исключил, что биатлонистки, которые проявят себя на Кубке IBU, могут попасть в олимпийский состав команды. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

– Получается, нынешний этап Кубка мира – определяющий? – вопрос Коновалову.

– В какой-то мере. Они все у нас определяющие.

– Реально ли кому-то пробиться в олимпийскую сборную с Кубка IBU?

– Посмотрим, как здесь выступит Ульяна Кайшева. Поскольку она лидер Кубка IBU, думаю, ее результаты здесь будут показательны.

– В эстафете она побежит?

– Пока рано об этом говорить.

– Как нужно выступить Светлане Мироновой на Кубке IBU, чтобы тренерский штаб рассматривал ее кандидатуру в качестве кандидата в олимпийскую сборную?

– Если она выиграет, безусловно, будем ставить вопрос перед руководством и разговаривать с тренерским штабом. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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tryam

не трогайте Сливко! хоть на кого приятно посмотреть...не хуже не лучше...

19:20 11 января

tryam

на айбию практика показала выступают третьи - четвертые составы...что на них смотреть

19:19 11 января

Nafany

Посмотрев сегодня женскую гонку в Рупольдинге,убедилась ,что девчонок нечего кидать с основной команды на кубок IBU. Если они много гонок проведут среди хищниц Германии,Норвегии,Италии,Франции-то начнут обкатываться и привыкать к такой атмосфере.А тренера делают так-выступила на этапе-результат плохой-отправляют на Кубок IBU! Но когда же им обкатываться среди сильнейших,набираться опыта на Ижевской винтовке,на Приз Тюмени и т.д.!!! Попробовать дать пробежать эстафету той четвёрке,которая уже наигранная!!!

19:09 11 января

Союз Аполлонович

Коновал, сколько побед у Сливко на ай би ю? Что эта блатота делает в сборной?

18:06 11 января