Сергей Коновалов: "Попадание в олимпийскую сборную с Кубка IBU? Посмотрим, как выступит Кайшева"

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов не исключил, что биатлонистки, которые проявят себя на Кубке IBU, могут попасть в олимпийский состав команды. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

– Получается, нынешний этап Кубка мира – определяющий? – вопрос Коновалову.

– В какой-то мере. Они все у нас определяющие.

– Реально ли кому-то пробиться в олимпийскую сборную с Кубка IBU?

– Посмотрим, как здесь выступит Ульяна Кайшева. Поскольку она лидер Кубка IBU, думаю, ее результаты здесь будут показательны.

– В эстафете она побежит?

– Пока рано об этом говорить.

– Как нужно выступить Светлане Мироновой на Кубке IBU, чтобы тренерский штаб рассматривал ее кандидатуру в качестве кандидата в олимпийскую сборную?

– Если она выиграет, безусловно, будем ставить вопрос перед руководством и разговаривать с тренерским штабом. (Владимир ИВАНОВ)