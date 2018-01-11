Сергей Коновалов: "Попадание в олимпийскую сборную с Кубка IBU? Посмотрим, как выступит Кайшева"

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов не исключил, что биатлонистки, которые проявят себя на Кубке IBU, могут попасть в олимпийский состав команды. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
– Получается, нынешний этап Кубка мира – определяющий? – вопрос Коновалову.
– В какой-то мере. Они все у нас определяющие.
– Реально ли кому-то пробиться в олимпийскую сборную с Кубка IBU?
– Посмотрим, как здесь выступит Ульяна Кайшева. Поскольку она лидер Кубка IBU, думаю, ее результаты здесь будут показательны.
– В эстафете она побежит?
– Пока рано об этом говорить.
– Как нужно выступить Светлане Мироновой на Кубке IBU, чтобы тренерский штаб рассматривал ее кандидатуру в качестве кандидата в олимпийскую сборную?
– Если она выиграет, безусловно, будем ставить вопрос перед руководством и разговаривать с тренерским штабом. (Владимир ИВАНОВ)
tryam
не трогайте Сливко! хоть на кого приятно посмотреть...не хуже не лучше...
19:20 11 января
tryam
на айбию практика показала выступают третьи - четвертые составы...что на них смотреть
19:19 11 января
Nafany
Посмотрев сегодня женскую гонку в Рупольдинге,убедилась ,что девчонок нечего кидать с основной команды на кубок IBU. Если они много гонок проведут среди хищниц Германии,Норвегии,Италии,Франции-то начнут обкатываться и привыкать к такой атмосфере.А тренера делают так-выступила на этапе-результат плохой-отправляют на Кубок IBU! Но когда же им обкатываться среди сильнейших,набираться опыта на Ижевской винтовке,на Приз Тюмени и т.д.!!! Попробовать дать пробежать эстафету той четвёрке,которая уже наигранная!!!
19:09 11 января
Союз Аполлонович
Коновал, сколько побед у Сливко на ай би ю? Что эта блатота делает в сборной?
18:06 11 января