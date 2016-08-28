Сергей Клячин - серебряный призер летнего чемпионата мира

Россиянин Сергей Клячин, стартовавший третьим, завоевал серебро в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в эстонском Отепя. Первое место, как и накануне в спринте, занял словак Мартин Отченаш. Бронза – у украинца Александра Жирного.

Отепя (Эстония)

Чемпионат мира по летнему биатлону

Гонка преследования

Мужчины

1. Отченаш (Словакия) – 34.26,2 (3 штрафных круга)

2. КЛЯЧИН (Россия) – отставание 28,1 (2)

3. Жирный (Украина) – 48,6 (2)…

18. БАБЧИН (Россия) – 3.24,4 (2)…

21. БОЯРСКИХ (Россия) – 3.58,5 (4)…

33. БУРТАСОВ (Россия) – 5.32,2 (6)…

45. ОГАРКОВ (Россия) – 9.57,9 (6)…

49. ПЕТРОВ (Россия) – 14.23,8 (9)